Åì³¤3¸© ¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ï¹¤¯Ž¢ÀãŽ£Ž¢±«Ž£Í½ÁÛ ¤¤ç¤¦¤ÎÌ¾¸Å²°¤ÏÉ¹ÅÀ²¼3.6¡î ³ÆÃÏ¤Çº£µ¨°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ë °¦ÃÎŽ¥´ôÉìŽ¥»°½Å¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¡Ê2/9 Ãë¡Ë
¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤±¤µ¤Ï³ÆÃÏ¤Çº£¥·ー¥º¥ó°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î¸ø±à¤Ç¤Ï¿åÌÌ¤¬Åà¤ê¤Ä¤¡¢¸ü¤µ5¥ß¥ê¤Û¤É¤ÎÉ¹¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤±¤µ¤ÎÅì³¤ÃÏÊý¤Ï³ÆÃÏ¤Çº£¥·ー¥º¥ó°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤ÏÉ¹ÅÀ²¼3.6¡î¡¢´ôÉì¤ÇÉ¹ÅÀ²¼4.2¡î¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å¤âÀ²¤ì¤ë½êÂ¿¤¯¡¢³ÆÃÏ¤ÇÀöÂõÆüÏÂ¤Ë
Àµ¸áÁ°¤ÎÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï6.5¡î¤Ç¡¢ËÌ´ó¤ê¤ÎÎä¤¿¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ï¸á¸å¤âÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢³ÆÃÏ¤ÇÀöÂõÆüÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°¦ÃÎ¸©¤ä»°½Å¸©¤òÃæ¿´¤Ë¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°¤äË¶¶¤Ç8¡î¡¢´ôÉì¤Ç7¡î¡¢ÄÅ¤Ç¤Ï6¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Æüº¹¤·¤ÏÃÈ¤«¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ËÌÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤êÆüÃæ¤âµ¤²¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ï±«Ž¥ÀãÍ½ÁÛ
¡Ú½µ´ÖÍ½Êó¡Û
¤¢¤¹²ÐÍËÆü¤â¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¿åÍËÆü¤Ï¡¢¹¤¯±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÚÍËÆü°Ê¹ß¤Ï¡¢À²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢Æü¤´¤È¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢½µËö¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Ç3·î¾å½Ü～Ãæ½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Àã¤ÎÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ï¡¢ÀãÊø¤ä²°º¬¤«¤éÍî¤Á¤ëÀã¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£