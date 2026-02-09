¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¿ÍÌ±¸µ¤Ï£²£³Ç¯£µ·î°ÊÍè°ÂÃÍ¡áÃæ¹ñ¿ÍÌ±¸µ
¡¡¥É¥ë¿ÍÌ±¸µ¤Ï¥É¥ë°Â¸µ¹â¤¬Í¥Àª¡££´Æü¤Ë¤Ä¤±¤¿Ä¾¶á¤Î°ÂÃÍ£¶¡¥£¹£³£´£±¤ò³ä¤ê¹þ¤à£¶¡¥£¹£³£³£µ¤òÉÕ¤±¤¿¡££²£°£²£³Ç¯£µ·îÍè¤Î¥É¥ë°Â·÷¡£ÂÐ±ß¤Ç¤Ï±ß¤ÎÆ°¤¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë·Á¡£Ãæ¹ñ»Ô¾ì¥ªー¥×¥ó¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï±ß¹â¤Ç£²£²¡¥£µ£³¤òÉÕ¤±¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å£²£²¡¥£¶£µ¤Þ¤Ç¾å¾º¡£
CNYJPY¡¡22.637¡¡USDCNY6.9336¡¡
