Àã¤Î±Æ¶Á °ËÅì»Ô¤Î¹ñÆ»135¹æ¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÎ©¤Á±ýÀ¸¡¡ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê°ì»þºÇÂç400¿ÍÈòÆñ¡ÊÀÅ²¬¡Ë
8Æü°ËÅì»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¤ÏÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¤·¡¢°ì»þÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤ÇºÇÂç400¿Í¤¬»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤ËÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È8Æü¸á¸å4»þ¤¹¤®¡¢°ËÅì»Ô±§º´Èþ¤Î¹ñÆ»135¹æ¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤È¥¿¥ó¥¯¥íー¥êー¤¬Àã¤Î±Æ¶Á¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½2.5¥¥í¤Î½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èµ¢Âðº¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇÂç¤ª¤è¤½400¿Í¤¬»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ë°ì»þÈòÆñ¤·¡¢¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢¤ª¤è¤½70¿Í¤¬ÈòÆñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
