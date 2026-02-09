¶â¤ËÇ÷¤ë¶ä¡ª¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤ÏºÇ¹â¤Î±éµ»¤ò8¤Ä½Å¤Í¤¿ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤·ãÆ®¤Ç¸Ø¤é¤·¤¤¶ä¤ò³ÍÆÀ¤Î´¬¡£

ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¶â¤ËÇ÷¤Ã¤¿¶ä¡ª
Ç®Àï¤Ä¤Å¤¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡£Æü¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç·ãÆ®¤¬¤Ä¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¥á¥À¥ë¤Î¿§¤òÁè¤¦¶¥¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤Å¤¯Ç®¤¤Àï¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬¶â¡¢ÆüËÜ¤¬¶ä¡¢ºÇ¸å¤Ë¿§¤ÏÊ¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·èÃå¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÄÂÎÀï¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¡¢¥Ú¥¢¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î4¼ïÌÜ¤ÇÍ½Áª¡Ê¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¡¿¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¡¢·è¾¡¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¡¿¥Õ¥ê¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¤Î½ç°Ì¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë´¹»»¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÁí¹çÅÀ¤Ç¶¥¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Î1°Ì¤Ê¤é½ç°ÌÅÀ10ÅÀ¡¢2°Ì¤Ê¤é½ç°ÌÅÀ9ÅÀ¡Ä¤È²Ã»»¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤ÎºÇ½ª¥¹¥³¥¢¤¬¥¢¥á¥ê¥«69ÅÀ¡¢ÆüËÜ¤¬68ÅÀ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤È¤Ò¤È¤Ä¡¢¤É¤³¤«¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç½ç°Ì¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Àï¤¤¤Ç¡¢¸Ø¤ì¤ë¶ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¤Ê¤ó¤«¤â¤¦´¶Æ°¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÈÖ¤Î¸Ä¿ÍÀï¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡ª
ÀïÁ°¤Î·×»»¤Ç¤Ï¡¢¶â¤Ë»ê¤ëÆ»¤ò¸«½Ð¤¹¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¼ïÌÜ¤Î²¼ÇÏÉ¾¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Ú¥¢¤ÏÆüËÜ¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÏÆüËÜ¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬¾å²ó¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢½ç°ÌÅÀ¤Ç¤Î´¹»»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÇÂç¤¤Ê½ç°ÌÅÀ¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¸«Î©¤Æ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤Îº¹¤òÈÔ²ó¤¹¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Ï¶â¤òÄÉ¤¤¡¢¶â¤ËÇ÷¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ïÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¡¢ÆüËÜ¤Î¤¦¤¿¤Þ¤µ¥Ú¥¢¤Ï¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê½Å°µ¤Î¤Ê¤«¤ÇÌöÆ°¤·¡¢8°Ì¡¦3ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¸«»ö¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¸½ºßÀ¤³¦°ì¤Î¥Á¥«¥é¤ò»ý¤Ä¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Á¥ç¥Ã¥¯¡¿¥Ù¥¤¥ÄÁÈ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¤â¤Á¤í¤ó1°Ì¡¦10ÅÀ¤ÎÈ¯¿Ê¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°¤¯¤Ê¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ú¥¢¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤¬¸Ä¿ÍÀï¤Î¶â¤òÀë¸À¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¥«¥é¤òÂ¸Ê¬¤Ë¼¨¤·¤ÆÆüËÜ¤¬1°Ì¡¦10ÅÀ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï5°Ì¡¦6ÅÀ¤Èº¹¤¬µÍ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¸ß¤¤¤ËÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤òÊú¤¨¤ëÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º½÷»Ò¤ÇÆüËÜ¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¤µ¤ó¤¬½¸ÂçÀ®¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°µ´¬¤Î±éµ»¤Ç1°Ì¡¦10ÅÀ¤È¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¤µ¤ó¤Î2°Ì¡¦9ÅÀ¤ò¤ª¤µ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¡£º£µ¨°µÅÝÅª¤Ê¥Á¥«¥é¤ÇÊÌ¼¡¸µ¤ÎÀï¤¤¤ò¤Ä¤Å¤±¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¸°»³Í¥¿¿¤µ¤ó¤¬¡ÖÀ¸³¶ºÇ¹â¡×¤Ë¶á¤¤±éµ»¤ÇÂÐ¹³¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤µ¤ó¤Ï»ý¤Æ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ»¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÃÄÂÎÀï¤È¤·¤Æ¤Î·ø¼Â¤Ê¹½À®¡×¡Ö½é¤Î¸ÞÎØ¤é¤·¤µ¤Î¤¢¤ë±éµ»¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¤Ä¤±Æþ¤ë·ä¤ò¸«»ö¤ËÆÍ¤¤¤ÆÆüËÜ¤¬1°Ì¡¦10ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢²ñ¿´¤Î±éµ»¤¬¡Ö¶â¡×¤Ø¤ÎÈâ¤ò1Ëç³«¤¤¤¿¡ª
10¥Á¡¼¥à»²²Ã¤ÎÍ½Áª¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«¿ô»þ´Ö¸å¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿·è¾¡ºÇ½é¤Î¼ïÌÜ¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÎÏÎÌÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬1°Ì¡¦10ÅÀ¤ò²Ã»»¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï5°Ì¡¦6ÅÀ¤Î²Ã»»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ÇÆü¤ò¤Þ¤¿¤°¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Î½ç°ÌÅÀ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬44ÅÀ¡¢ÆüËÜ¤¬39ÅÀ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤éµ¬Äê¤òâË¤ß¤Ä¤ÄÅ¸Ë¾¤ò·×»»¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë»æ°ì½Å¡¢»å°ìËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¤¬³Î¤«¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¥¢¤Ç¤Þ¤ºÆüËÜ¤¬1°Ì¡¦10ÅÀ¤ò¼è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥·¥ç¡¼¥È½çÄÌ¤ê¤Ë5°Ì¡¦6ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ç1ÅÀº¹¡£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï¤³¤ì¤ÏÅöÆü¤Î½ÐÍè¤¤¤«¤ó¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬ÆüËÜ¤¬1°Ì¡¦10ÅÀ¤ò¼è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï2°Ì¡¦9ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ÇÆ±ÅÀ¡£ºÇ¸å¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤¬1°Ì¤ò¼è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¶â¤È¤Ê¤ë¡Ä¤½¤ì¤ÏµÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ú¥¢¤È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤ÊÈÏ°Ï¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¾¡¤¿¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Á´ÂÎ¤ÎÆüÄø¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤È¥Õ¥ê¡¼¤Ç2¼ïÌÜ¤Þ¤Ç²ÄÇ½¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ìÂØ¤¨¤Ï¤Þ¤ºÆüÄø¤Î¶á¤¤ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£ÃÄÂÎÀï·è¾¡¤«¤éÃæ1Æü¤Ç»Ï¤Þ¤ë¸Ä¿ÍÀï¡¢Æ±¤¸ÆüÄø´Ö³Ö¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤â4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÏ¢È¯¤Ê¤ÉÂÎÎÏÅªÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ëÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÏÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¤»¤º¤Ë¤³¤Ê¤¹¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡¢Èò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤í¤¦¼ïÌÜ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Ï¸°»³Í¥¿¿¤µ¤ó¤Èº´Æ£½Ù¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ò¾å²ó¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤¬¤Þ¤µ¤ËÃÄÂÎÀï¡£ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦°ì¤Î¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤ÈºäËÜ²Ö¿¥¤µ¤ó¤¬Ï¢Æ®¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò³Ý¤±¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¡Ö¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ÎÏ¢Æ®¡×¤ò¶¯¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤Ê¤¤¾õ¶·¤òºî¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Î¾¡µ¡¤Ï»æ°ì½Å¡¢»å°ìËÜ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤Ê·ë²Ì¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È¥¢¥á¥ê¥«¤¬1ÅÀº¹¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤â¤¦1ÅÀº¹¤¬¤Ä¤¯¾õ¶·¡Ä¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¤µ¤ó¤¬3°Ì°Ê²¼¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½ç°ÌÅÀ¤ÇÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÊÂ¤Ö¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ö°Û¤Ê¤ë¼ïÌÜ¤ÎÃæ¤Ç¾å°Ì2¤Ä¤Î½ç°ÌÅÀ¤ò¹ç·×¤·¤Æ·èÄê¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ç1°Ì¡õ1°Ì¤Î20ÅÀ¤¬³ÎÄêºÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¼ïÌÜ¤Ç¤Ï20ÅÀ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤ËÆüËÜ¤Ï»Ä¤ë3¼ïÌÜ¤¹¤Ù¤Æ¤Ç1°Ì¡õ1°Ì¤Ç20ÅÀ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ú¥¢¤È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£²¾¤ËÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤¬¾¡¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï2°Ì¡õ1°Ì¤Î19ÅÀ¤Þ¤Ç¡£¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÁí¹ç¤ÇÆ±ÅÀ¤Ê¤é¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÇÆüËÜ¤¬¾¡¤Ä¡×¤¬Ç»¸ü¤Ç¤¢¤ë¤È¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ê¤¬¤éÄÉ¤ï¤ì¤ëÉÝ¤µ¤ò¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤ÉÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÎ×¤à·è¾¡¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º·Þ¤¨¤¿¥Ú¥¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¡£°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥«¥à¡¿¥ª¥·¥§¥¤ÁÈ¡£¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¥¸¥ã¥ó¥×Í×ÁÇ¤âÆ§¤ß»ß¤Þ¤Ã¤Æ·è¤á¡¢ÃÄÂÎ¶â¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤È¤¤¤¦²ñ¿´¤Î±éµ»¡£±éµ»½ªÎ»¸å¤ËÒöÓ¬¤·¤Ê¤¬¤éÊú¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê±éµ»¤Ç¡¢Ãæ·Ñ²òÀâ¤Î¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¤«¤é¤â¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡ª¡×¤È¡¢¹ñ¤È¤«¾¡Éé¤È¤«¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Æ±¤¸¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÇ®±é¤ò»¾¤¨¤ë´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ñ¿´¤Î±éµ»¤Ï¡¢¤¢¤È¤«¤é±é¤¸¤¿¥«¥Ê¥À¤Î¥Ú¥ì¥¤¥é¡¿¥ß¥·¥ç¡¼ÁÈ¤Ë¥¹¥í¡¼¥È¥ê¥×¥ë¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Í½Áª½ç°Ì¤òÊ¤¤¹4°Ì¡¦7ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤â¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¡×¤ËÇ÷¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤Ç1°Ì¡¦10ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÄÂÎÀï¤È¤·¤Æ¤Î¿öÀª¤Ï¤³¤³¤ÇÂç¤¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤Ë·¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«51ÅÀ¡¢ÆüËÜ49ÅÀ¡£ÆüËÜ¤ÏÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¤Î½ç°Ì¤ÇÅÔ¹ç¤Õ¤¿¤Ä¾å²ó¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤Î¸«»ö¤Ê±éµ»¡ª»ä¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¹ß¤ê¤Ê¤¤¡ª
¤Ä¤Å¤¯½÷»Ò¤Î¥Õ¥ê¡¼¡£ÍÉÆ¢¤¦¾¡Éé¤Ï¤Þ¤À·èÃå¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¡£¹¥±éµ»¤Ä¤Å¤¯Î®¤ì¤Ç4ÈÖÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢±éµ»ËÁÆ¬¤Ë3¤ÄÏ¢¤Í¤¿¥¸¥ã¥ó¥×Í×ÁÇ¤ÇÃåÉ¹¤Î¤³¤é¤¨¤ä¡¢Íð¤ì¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÈ´¤±¤Ê¤É¤¬À¸¤¸¡¢²ÃÅÀ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÃæÈ×¤«¤é¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢È´¤±¤¿¥³¥ó¥Ü¤â¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Àè¤Ë±éµ»¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Î¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¡¦¥°¥Ð¥Î¥ï¤µ¤ó¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤º¡£¤³¤ì¤¬½é¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤Î½é¤Î±éµ»¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¤µ¤ó¤¬ÎÏÎÌ¤È·Ð¸³¤ò¹â¤é¤«¤Ë¼¨¤¹¤è¤¦¤Ê°µ´¬¤Î±éµ»¤Ç1°Ì¡¦10ÅÀ¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¤³¤³¤Ç2ÅÀº¹¤òµÍ¤á¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¤È¤â¤Ë59ÅÀ¤ÇÊÂ¤ÖÂçÀÜÀï¡£¥á¥À¥ë¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¶â¤È¶ä¤Î¿§¤òÁè¤¦¡¢¾¡Éé¤ÏÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤ÎºÇ½ª·èÃå¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÖÉ¬¤º20ÅÀ¼è¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ª¡×¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê±þ¤¨¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÏ¢¾¡¤·¤¿Âç¥¨¡¼¥¹¤ÎÆ¯¤¡ª
Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¡£¤³¤Î±éµ»¤ÇÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¡¢¾å²ó¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¶â¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Ï¶ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤è¤ëÆ¼¥á¥À¥ëÁè¤¤¤¬¡¢ÃÏ¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¦¥ê¥Ã¥Ä¥©¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ö´ò¤·¤µ¤Ç¥ê¥ó¥¯¤Ëµã¤Êø¤ì¤ë¡×¤è¤¦¤Ê±éµ»¤Ç·èÃå¤ò¸«¤¿¤Î¤Á¡¢¤½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶õµ¤¡¦¹âÍÈ´¶¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ½ª·èÃå¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬Âç²ñ½ªÈ×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é¡ÄÁ´°÷¤¬ÂçÌÜÉ¸¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç½Ð¤·¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤ëÂçÃÄ±ß¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é¤ÈÀË¤·¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
Àè¤Ë±éµ»¤ò¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢Â¿ºÌ¤Ê4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Âçµ»4²óÅ¾¥¢¥¯¥»¥ë¤Ë¤ÏÄ©¤Þ¤º¡£4²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤Ï3²óÅ¾¤È¤Ê¤ê¡¢±éµ»¸åÈ¾¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À4²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤Ç¤ÏÂç¤¤¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ç¤¤º·«¤êÊÖ¤·¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥È¥³¥ë¤ò¸«¤ì¤Ð¥¹¥Ô¥ó¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤ÎºÙ¤«¤¤¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤â»¶¸«¤µ¤ì¡ÖÀ¸³¶ºÇ¹â¡×¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡Ö´üÂÔ¤µ¤ì¤¿½ÐÍè±É¤¨¡×¤Ë¤âµÚ¤Ð¤Ê¤¤±éµ»¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥³¥¢¤Ï200ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¤µ¤¹¤¬¸½ÌòÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê±éµ»¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½ç°Ì¤Ç¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤ÆüËÜ¡£ÃÄÂÎÀïºÇ½ª±éµ»¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ïº´Æ£½Ù¤µ¤ó¡£º£µ¨¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò¸«¤»¤¿¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¤ÏËÁÆ¬¤Î4²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤òÈþ¤·¤¯·è¤á¤ë¤È¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤«¤é¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤â¸«»ö¤Ê½ÐÍè±É¤¨¤Ç¤¹¡£4²óÅ¾¥È¥¥¥ë¡¼¥×¤«¤é¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤ª¸«»ö¡£¥¸¥ã¥ó¥×´°àú¡¢µ¤Ç÷ºÇ¹âÄ¬¡£ÅÓÃæ°ì½Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤â¥µ¥é¥Ã¤È¾è¤ê±Û¤¨¡¢¹²¤Æ¤ë¤½¤Ö¤ê¤¹¤é¸«¤»¤Þ¤»¤ó¡£º´Æ£¤µ¤ó¤â¤³¤ì¤¬½é¤Î¸ÞÎØ¡¦½é¤Î±éµ»¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÞÎØ¤Î¡ÖËâÊª¡×¤ò¤â¤°¤éÃ¡¤ÊÂ¤ß¤ÎÂ®¤µ¤ÇÊÖ¤êÆ¤¤Á¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¤¢¤È¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î±éµ»¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ÈÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¤è¤¦¤Ê¸Ø¤é¤·¤¤±éµ»¤Ç¤·¤¿¡£¶â¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆüËÜ¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥³¥¢¤ò¸«¤ë¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë·èÃå¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¶â¤ËÇ÷¤ë¶ä¤Ç¤·¤¿¡ª
¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ÆüËÜ¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦½Ù¤µ¤ó¡ªÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÃÄÂÎÀï¤Ç¤·¤¿¡ª
¤³¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥á¥À¥ë¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ê½Ö´Ö¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ç¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤Ò¤ÈÇÈÍð¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤«¡£ÆüËÜ¤Î¶ì¤·¤¤¼ïÌÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆÃ¤ËÆÀ°Õ¤Ê¼ïÌÜ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È¤«¡£¤³¤³¤Ç¤³¤Î±éµ»¤¬À¸³¶ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤È¤«¡£¤É¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ËÃ¯¤ò½Ð¤¹¤«¤ÎºÓÇÛ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤È¤«¡£¤¢¤½¤³¤Ç¤¢¤Î¥¹¥Ô¥ó¤¬¡¢¤È¤«¡£¤¢¤½¤³¤Ç¤¢¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¡¢¤È¤«¡£´ù¾å¤Î·×»»¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤âÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤Ç½Ð¤»¤¿¤â¤Î¤À¤±¤¬ËÜÅö¤Î¥Á¥«¥é¡£·ë²Ì¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Àï¤¤¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ¤³¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤éÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¸Ä¿Í¤ÎÀï¤¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÄÂÎÀï¤¬Àè¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö°ì²ó³ê¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤±¤¿¡×¤È¤«¡Ö¼ê¤Ö¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡×¤Ê¤ÉÁ°¸þ¤¤Ê¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜÀª¤Ï¥Û¥Ã¥«¥Û¥«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤Ã¤ÆÎ×¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃÄÂÎÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¸ÞÎØ¤Ë¥Î¥Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤â¤¦¾¯¤·¥«¥Ã¥×¥ë¶¥µ»¤Ç¤ÎÈôÌö¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤âÊ£¿ô¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÃÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÄÂÎÀï¤Î¶â¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤È»×¤Ã¤Æ³ÆÁª¼ê¤Ë¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºòº£¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤â¶¥µ»¤ÎÊý¸þÀ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤È¥Õ¥ê¡¼¤Ç¶¥¤¦·úÉÕ¤±¤«¤éµ»½Ñ·Ï¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤È·Ý½Ñ·Ï¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¶¥¤¦¤è¤¦¤Ê·Á¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¥µ»²ñ¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¥×¥í¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ½¸½¤òÄÉµá¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬À¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¹¤¬¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬¶¥µ»²ñ¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê·Ý½Ñ·Ï¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢É¬Á³¤È¤·¤Æ¶â¤Ë¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤â¤³¤ì°Ê¾å¤Î²ñ¿´¤Î±éµ»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª
ÃÄÂÎÀï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Âç²ñ¤Ï¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤Î¶â¤â¸«¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª