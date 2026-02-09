¡Ú ¶áÆ£¿¿É§ ¡Û ¡ÖÂ©»Ò¤È ¸ý·§Ìî¥Þ¥é¥½¥ó ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡£²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¾Ð´é¡¡¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìµ»ö¤Ë°ì½ï¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
²Î¼ê¤Î¶áÆ£¿¿É§¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
Â©»Ò¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÆ£¿¿É§¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀè½µ¡¢Â©»Ò¤È ¸ý·§Ìî¥Þ¥é¥½¥ó ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖËÍ¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¡¢Â©»Ò¤Ï½é¥Þ¥é¥½¥ó¡£61ºÐ¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö½éÄ©Àï¤ÎÂ©»Ò¤Ï30km²á¤®¤«¤éÂ¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¥é¥¹¥È10km¤Ï¡ØÁö¤ë¢ªÊâ¤¯¡Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¡£¤Ç¤âÉáÃÊ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìµ»ö¤Ë°ì½ï¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÆ£¿¿É§¤µ¤ó¤¬¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¤â¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤ò¼çºÅ¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç²ñ¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Öº£Æü¡¢Àã¤Ç¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤äÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¦¤È¡¢¶»¤¬ÄË¤ß¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¡¢¤¼¤Ò¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¡£¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌµ»ö¤ËÂ©»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¡¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£Áö¤ê¤Ê¤¬¤é¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¿Æ»Ò»þ´Ö¤âºî¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¦¡Ö¿Æ»Ò¤Ç¥´¡¼¥ëÁÇÅ¨¡¡¤ªÂ·¤¤¤Î·¤ ÁÇÅ¨¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¤ª¼Ì¿¿¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡ÍèÇ¯¤â°ì½ï¤Ë¡Ä¡Ä¡×¡¦¡ÖÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¤ÇÌµ»ö¤Î´°Áö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¢ö¡¡¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ä¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
