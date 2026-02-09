TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

º£²ó¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤ÇÎò»ËÅª¤Ê»´ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¡¢ÌîÅÄ¡¢ÀÆÆ£¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬¸á¸å¤«¤é¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ëÌò°÷²ñ¤Ç¼­°Õ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞËÜÉôÁ°¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£

Àè¤Û¤É²ñ¸«¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿2¿Í¤Î¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯¸Ç¤¯¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ç¤·¤¿¡£

ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ ¶¦Æ±ÂåÉ½
¡Ö»ä¤É¤â¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï°ÕµÁ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢·ë²Ì¤ÏÂçÇÔ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

ÃæÆ»¤ÎÌîÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÈÀÆÆ£¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÏÀè¤Û¤É²ñ¸«¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¸á¸å2»þ¤«¤é¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¼¹¹ÔÌò°÷²ñ¤Ç¼«¿È¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì¤Ç¼­°Õ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£

º£²ó¡¢ÃæÆ»¤Ï½°±¡Áª¤ÎÄ¾Á°¤Ë¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤¿¤á¡¢Î©·û¡¢¸øÌÀ¤Î°ìÉô¤Î»Ù»ýÁØ¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡ÖÂåÉ½¤¬¼­¤á¤ÆºÑ¤àÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ½Ð¿È¼Ô¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÞ¤ÎÍ×¿¦¤òÌ³¤á¤Æ¤­¤¿¿Í¤ä¡¢¾­Íè¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ·ø¡¦¼ã¼ê¤¬¸®ÊÂ¤ßÍîÁª¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬ÅÞ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£

´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Íè½µ¾¤½¸Í½Äê¤ÎÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Þ¤Ç¤ËÂåÉ½Áª¤ò¹Ô¤¦Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤¬ÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î²õÌÇÅª¤Ê¾õ¶·¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£