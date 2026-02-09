ºÇ¶¯´¨µ¤¤Ç¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ßÁ´¹ñ¤Î9³ä°Ê¾å¤ÇÅßÆü¡ÄÅìÌ¾¤ä´Ø±ÛÆ»¤Î°ìÉô¶è´Ö¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¡¢Á´Æü¶õ40ÊØÆü¹Ò16ÊØ·ç¹Ò
º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¶¯´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç9ÆüÄ«¤Ï¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î9³ä°Ê¾å¡¢835ÃÏÅÀ¤ÇÅßÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶¯´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç9ÆüÄ«¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÎä¤¨¹þ¤ß¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»Ô¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹8.3ÅÙ¡¢µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ»Ô¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹4.9ÅÙ¤Ê¤É¡¢ºÇÄãµ¤²¹0ÅÙÌ¤Ëþ¤ÎÅßÆü¤ÏÁ´¹ñ¤Ç835ÃÏÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Î9ÆüÄ«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹3.2ÅÙ¤Ç¡¢2·î¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹3ÅÙ°Ê²¼¤Ï42Ç¯¤Ö¤ê¤ÈµÏ¿ÅªÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ï¸áÁ°11»þÈ¾¸½ºß¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®¤ä´Ø±ÛÆ»¤Ê¤É°ìÉô¤Î¶è´Ö¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î¹ñÆ»¤Ç¤ÏÏ©ÌÌ¤¬Åà·ë¤·¡¢¼Ö¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶õ¤ÎÊØ¤Ç¤Ï¡¢Á´Æü¶õ¤Ç¤Ï40ÊØ¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ç¤Ï16ÊØ¤Î·ç¹Ò¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9ÆüÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÏ©ÌÌÅà·ë¤Ê¤É¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£