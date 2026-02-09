¡ÚÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡Û½÷»Ò¤ÏÀãÃæ¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤â³òÂôÏÂ²ÂÆà¤¬¡ÈÍ¾Íµ¡É¤ÎÁö¤ê¤Ç²÷¾¡¡ª ½é¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÍè·î¡¢Ì¾¸Å²°¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Ë¹¥´¶¿¨
Âè54²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤¬2·î8Æü¡¢»³¸ý»Ô¤Î°Ý¿·É´Ç¯µÇ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤òÈ¯ÃåÅÀ¤È¤¹¤ë21.0975km¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢2026³¤³°¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÇÉ¸¯Áª¹Í¶¥µ»²ñ¤ò·ó¤Í¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½÷»Ò¤Ï»Ä¤ê1kmÉÕ¶á¤«¤é¥ê¡¼¥É¤·¤¿³òÂôÏÂ²ÂÆà¡Ê26¡¢»°°æ½»Í§³¤¾å¡Ë¤¬¡¢1»þ´Ö09Ê¬20ÉÃ¤Î¹¥µÏ¿¤ÇÍ¥¾¡¡£3·î¤Ë½é¥Þ¥é¥½¥ó¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ëÌ¾¸Å²°¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Ë¸þ¤±¡¢Âç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤Î5000£í¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿³òÂô¡£Ì¾¸Å²°¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Þ¥é¥½¥ó¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢9·î¤ËÌ¾¸Å²°³«ºÅ¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñÂåÉ½¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÀ¾»³¡¢»³ËÜ¡¢ºÙÃ«Áª¼ê
¹ßÀã¤Î±Æ¶Á¤¬¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤«¡©
½÷»Ò¤Î¥ì¡¼¥¹½ªÈ×¡¢¹ßÀã¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥é¥¹¥È4¡Á5km¤¯¤é¤¤¤Ç¿áÀã¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á°È±¤ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Á°¤¬¸«¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È³òÂô¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£À²¤ì¤ÎÆü¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Ï»ë³¦¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¡¢Á°¤ÎÁª¼ê¤ÎµÓ¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿¤ê¡¢¸å¤í¤«¤éÀÜ¿¨¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹ßÀã¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¡¼¥¹¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î5km¤Ï¾å¤ê¤Ê¤Î¤Ç16Ê¬44ÉÃ¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢10km¤Þ¤Ç¤Î5km¤Ï16Ê¬12ÉÃ¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡£¤À¤¬10km°Ê¹ß¤Ï16Ê¬25ÉÃ¡¢16Ê¬23ÉÃ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö´¨¤¹¤®¤ÆºÇ½é¤Ï¡ÈÆ°¤¯¤«¤Ê¡É¤È¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ë¹½ÎÉ¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥ì¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¡ÊÂÎ¤¬²¹¤Þ¤Ã¤Æ¡Ë¤À¤ó¤À¤óÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£¤â¤¦¾¯¤·Å·¸õÅª¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥é¥¹¥È3km¤È¤«¤Ç»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥àÅª¤Ë¤â¤â¤¦¾¯¤·¹Ô¤±¤¿¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»Ä¤ê2km¤«¤é¥¹¥Ñ¡¼¥È¤·¤¿»³粼¤ê¤µ¡Ê23¡¢ÀÑ¿å²½³Ø¡Ë¤ò´Ö¤â¤Ê¤¯È´¤µî¤ê¡¢ÃæÃÏ¤³¤³¤í¡Ê23¡¢¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ì¡¼¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£ÃæÃÏ¤â20kmÉÕ¶á¤«¤é°ú¤Î¥¤·»Ï¤á¡¢4ÉÃº¹¤òÉÕ¤±¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¼þ²ó¤Ï¤«¤Ê¤êÁö¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ºÇ¸å¤Î1.0975km¤Ï3Ê¬36ÉÃ¡£°ìºòÇ¯¤ÎÍ¥¾¡»þ¤â»Ä¤ê1km¤«¤é¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤è¤ê¼ã´³ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ßÀã¤Î±Æ¶Á¤ò¡¢ÆÃ¤Ë½÷»Ò¤ÏÂç¤¤¯¼õ¤±¤¿Âç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥¥Ä¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È³òÂô
°¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥à¤Ï2Ç¯Á°¤Î1»þ´Ö10Ê¬13ÉÃ¤è¤ê53ÉÃÂ®¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³òÂô¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¡¢¤¤Ä¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤µ¤é¤ê¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö2Ç¯Á°¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¤¬Åß´ü¤ÎºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â½é¥Þ¥é¥½¥ó¤Ø¤ÎÄÌ²áÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£µ÷Î¥Áö¤Ê¤É¥Þ¥é¥½¥óÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÈèÏ«¤â¼è¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥ì¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÈ¾Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ç¤É¤ÎÄøÅÙÍ¾ÍµÅÙ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤ì¤ò»î¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢3Ê¬20ÉÃÊ¿¶Ñ¤ÇÁö¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥à1»þ´Ö10Ê¬20ÉÃ¡Ë¡£¤·¤«¤·¥ì¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ®¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¥Ä¤¯´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤É¤³¤«¤¢¤ë¤«¤Ê¡¢¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
³òÂô¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÍ¾Íµ¤À¤Ã¤¿¤«¤ò¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ªÃý¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Àã¤Î¤¿¤áµÓ¤ÎÀÜ¿¨¤¬²¿ÅÙ¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤´ÌÈ¡×¤Ê¤É¡¢²¿ÅÙ¤âÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Í¾Íµ¤ò»ý¤Æ¤¿ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ë¡¢¥Þ¥é¥½¥óÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥é¥Ã¥¯ÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¼º¤ï¤º¤Ë½Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£³òÂô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö1½µ´ÖÁ°¤Ë40kmÁö¡×¤ò¤·¤Æ¡¢Îý½¬¤Îµ÷Î¥¤ò¸º¤é¤¹¤Ê¤É¤ÎÄ´À°¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤Ã¤¿¡£40kmÁö¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥ì¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤è¤ê¤â¡¢¤«¤Ê¤êÃÙ¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤ÎÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£
»°°æ½»Í§³¤¾å¤ÎÎëÌÚ¾°¿Í´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö³òÂô¤Ïµ÷Î¥¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤Ç¤â¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¥Ý¥ó¤È¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¿´ÇÙµ¡Ç½¤¬¶¯¤¤¤«¤é¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£º£Âç²ñ¤ÎÊ¿¶Ñ¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢³òÂô¤ÎÁÛÄê¤è¤ê3ÉÃ¶á¤¤Â®¤¤3Ê¬17ÉÃ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö3Ê¬15ÉÃ¡¢13ÉÃ¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¥Ä¤¯¤Ê¤é¤º¤Ë¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢µ÷Î¥¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ëÀ®²Ì¡×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
²Æ¤Ë¤âÄ¹¤á¤Îµ÷Î¥¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢12·î6Æü¤Î10000£í¤Ç31Ê¬03ÉÃ14¤È¼«¸ÊµÏ¿¤ò40ÉÃ°Ê¾å¹¹¿·¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¡Ö·î¤Ë1000km¤Á¤ç¤Ã¤È¡£°ÊÁ°¤Î1.5ÇÜ¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÁö¤ëµ÷Î¥¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜºÇ¹â¤ÎÌðÅÄ¤¬»É·ã¤Ë
º£²ó¤ÎÁö¤ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢½é¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï¡Ö3Ê¬20ÉÃ¤Ç²¡¤·¤Æ2»þ´Ö20Ê¬Âæ¤â¡¢Ì´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â»ý¤Á»Ï¤á¤¿¡£¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ò3Ê¬20ÉÃ¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤ë¤È·è¤á¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Î2»þ´Ö20Ê¬Âæ¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£Âç²ñÁ°¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï£Í£Ç£Ã¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼è¤ë¤³¤È¡£¤¿¤¯¤µ¤óÂ®¤¤¿Í¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡ÊÆüËÜ¿Í7°Ì°Ê²¼¤Ç¤â½Ð¾ì¸¢¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ë2»þ´Ö23Ê¬30ÉÃ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î·ë²Ì¤Ç¡¢2»þ´Ö20Ê¬Âæ¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¾¯¤·Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸«¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
1·î25Æü¤ÎÂçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å10000£íÂåÉ½¤À¤Ã¤¿ÌðÅÄ¤ß¤¯¤Ë¡Ê26¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¤¬¡¢2»þ´Ö19Ê¬57ÉÃ¤Î½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜºÇ¹â¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£³òÂô¤Ï¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¡×¤ÈÌðÅÄ¤ÎÁö¤ê¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¥Õ¥ë¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥Ã¥¯¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê´õË¾¤È¤Ê¤ëÁö¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¡£³òÂô¤¬ÌÜÉ¸¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë3Ê¬20ÉÃÊ¿¶Ñ¤ÇÁö¤êÄÌ¤»¤Ð¡¢2»þ´Ö20Ê¬39ÉÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£µ¤¾Ý¾ò·ï¤ä¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÌðÅÄ¤ÎµÏ¿¤â¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌðÅÄ¤ÎµÏ¿¤òÄ¶¤¨¤ì¤Ð¥¢¥¸¥¢Âç²ñÂåÉ½Æþ¤ê¤âÍÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£
Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¡¢³òÂô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÂç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¡È¤«¤Ê¤êÂç¤¤ÊÂè°ìÊâ¤À¤Ã¤¿¡É¤È¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ë¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
