¡È¥Ê¥Ê¥Õ¥ë¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡É¤¬¸«¤Ä¤±¤¿Ì´¤Î·Á¨¡¨¡7¸ÂÌÜ¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ë¡¦¹âÌøºéºÌ¡¡Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¯´î¤Ó¤È¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·
¡¡3Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ´°À®¤·¤¿¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö7¸ÂÌÜ¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ë¡×¡Ê¥Ê¥Ê¥Õ¥ë¡Ë¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖËÍ¤é¤¬ÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡×¡£1´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¹âÌøºéºÌ¤¬¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ¼Ò¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿È¯¸«¤ä¿·¤¿¤ÊÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÃÛ¤«¤ì¤¿Ãç´Ö¤È¤Îå«¡¢Ã¯¤«¤ò»Ù¤¨¤ë´î¤Ó¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿½Ö´Ö¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡½¡½¹â¹»À¸³è¤Î½¸ÂçÀ®¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÃúÇ«¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¡Ö¥Ê¥Ê¥Õ¥ë¤Î°ìÈÖ¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢Á´°÷¤¬Æ±¤¸¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ì¥Ã¥¹¥ó¤â¡¢µÙ¤ß»þ´Ö¤â¡¢Êü²Ý¸å¤â¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿´Ø·¸À¤¬¤¢¤ë¡£Ã±¤Ë¡È³èÆ°Ãç´Ö¡É¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Á³¤È»Ù¤¨¹ç¤¨¤ë¶õµ¤¤¬°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤Û¤ÜËèÆü²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤°ÁêÃÌ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶µ¤¨¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö»ä¤Ï¿ô³Ø¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢²¬ß·Í£¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³èÆ°¤Î¤³¤È¤âÊÙ¶¯¤Î¤³¤È¤â¡¢¤¹¤°ÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ø·¸¤Ê¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡£³Ø¹»À¸³è¤È¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤¬ÃÏÂ³¤¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¶¯¤µ¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡3Ç¯´Ö¤ÎÊâ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ê¥Ê¥Õ¥ë¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¡ÈÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¯¤³¤È¡É¤ä¡ÈÃ¯¤«¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¡É¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Á³¤È¼þ°Ï¤ò¸«¤ÆºÙ¤ä¤«¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¿¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡½Õ¤«¤é¤ÏÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤¤»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬É½¤Ë½Ð¤Æµ±¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢µ±¤¯¿Í¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Âç³Ø4Ç¯´Ö¤Ç¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤ÎÀè¤Ç»Ù¤¨¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤òÀÅ¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÂÎÀ©¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ë¡£¡Ö¥Ê¥Ê¥Õ¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤¬Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤òËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ÀÍÕ¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö7¸ÂÌÜ¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ë¤ËÆþ¤ë¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ï»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä°ì¿Í¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥Ê¥Ê¥Õ¥ë¤ÎºéºÌ¡Ù¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬ÍÉ¤ì¤ë·Ê¿§¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶»¤Ë¹ï¤à·è°Õ¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤È¼ä¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡È³Ú¤·¤â¤¦¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡3Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Çµ±¤¯¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ã¯¤«¤ò»×¤¤¡¢»Ù¤¨¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Î´î¤Ó¡£¤½¤Îµ¤ÉÕ¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Î¿·¤¿¤ÊÌ´¤Î·Á¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤ò¶»¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¡£