¡¡¾´ý¤Î°ËÆ£±à¤ª¡Á¤¤¤ªÃãÇÕÂè67´ü²¦°ÌÀï¡¦Ä©Àï¼Ô·èÄê¥ê¡¼¥°¤¬2·î9Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂÌ¥±Ã«¤Î¾´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡Ê55¡Ë¤ÈóîÆ£Í¥´õ»ÍÃÊ¡Ê29¡Ë¤¬¸½ºßÂÐ¶ÉÃæ¤À¡£Æ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢³ÍÆÀ¤ØÁ°¿Ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±©À¸¶åÃÊVSóîÆ£»ÍÃÊ ÃíÌÜ¤Î°ìÀï
¡¡²¦°Ì³ÍÆÀ¿ô18´ü¤Ç±ÊÀ¤»ñ³ÊÊÝ»ý¼Ô¤Î¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É±©À¸¶åÃÊ¤¬¡¢¿·±Ô¡¦óîÆ£»ÍÃÊ¤È¤Î½é¼ê¹ç¤¤¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯4·î¤Ë»ÍÃÊ¾ºÃÊ¤ò·è¤á¤¿óîÆ£»ÍÃÊ¤Ï¡¢º£´ü¤¬²¦°ÌÀï½é»²Àï¡£Í½Áª¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æü±º»ÔÏºÈ¬ÃÊ¡¢´Ý»³Ãéµ×¶åÃÊ¡¢ÈÓÄÍÍ´µªÈ¬ÃÊ¡¢ÀÄÅèÌ¤Íè¼·ÃÊ¡¢°ËÆ£º»·Ã½÷Î®»ÍÃÊ¤È¶¯Å¨¤ò¼¡¡¹¤ËÇË¤ê²¦°Ì¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤¬½êÂ°¤¹¤ë¹ÈÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß²¦¾Ä©ÀïÃæ¤Î±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤Î¤Û¤«¡¢²¦°Ì·Ð¸³¼Ô¤Î¿û°æÎµÌéÈ¬ÃÊ¡¢²¦°ÌÄ©Àï·Ð¸³¤Î¤¢¤ëº´¡¹ÌÚÂçÃÏ¼·ÃÊ¡¢°¤Éô¸÷ÎÜ¼·ÃÊ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä©Àï¸¢³ÍÆÀ¤Ø¡¢¤Þ¤º¤Ï¹ÈÁÈÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£
¡¡»ý¤Á»þ´Ö¤Ï³Æ4»þ´Ö¡£
¡ÚÃë¿©¤ÎÃíÊ¸¡Û
±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡¡¥Ò¥ì¥«¥ÄÄê¿©¥é¥¤¥È
óîÆ£Í¥´õ»ÍÃÊ¡¡¥ì¥Æ¥£¥¨¥é¥¤¥¹
¡ÚÃë¿©µÙ·Æ»þ¤Î»Ä¤ê»ý¤Á»þ´Ö¡Û
¢¥óîÆ£Í¥´õ»ÍÃÊ¡¡3»þ´Ö2Ê¬¡Ê¾ÃÈñ58Ê¬¡Ë
¢¤±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡¡3»þ´Ö17Ê¬¡Ê¾ÃÈñ43Ê¬¡Ë
