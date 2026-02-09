³ô²Á¡¡½é¤Î5Ëü7000±ßÂæ¤Ë¡¡°ì»þ3000±ßÄ¶¤Î¾å¾º¡¡¼«Ì±¤ÎÂç¾¡¤¦¤±¤ÆµÞÆ¡Ä»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¡Ö6Ëü±ß¤¬»ëÌî¤Ë¡×
½°±¡Áª¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂç¾¡¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³ô²Á¤¬µÞÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ3000±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¾å¾º¤·¡¢µÏ¿Åª¤Ê¾å¤²Éý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åì¾Ú¥¢¥í¡¼¥º¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÐºÑÉô¡¦ÌÚÂô´ðµ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
½µÌÀ¤±¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ï¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬°ìµ¤¤ËËÄ¤é¤àÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤È¤·¤Æ½é¤Î5Ëü7000±ßÂæ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Î·Ç¤²¤ëÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯À¯ºö¤Î¼Â¸½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤ê¡¢È¾Æ³ÂÎ¤äAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤Û¤ÜÁ´ÌÌ¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô²Á¥Ü¡¼¥É¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÂ¤ò¤È¤á¤ë¿Í¤Î»Ñ¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¥É¥«¥ó¤ÈÈ¿Æ°¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Þ¤À¾å¤êÄ´»Ò¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö6Ëü±ß¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÍ¿ÅÞ¤Î¾¡Íø¤Ï¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤Ç¡¢»Ô¾ì¤¬ÍÍ»Ò¸«»ÑÀª¤ËÅ¾¤¸¤ë¤Î¤âÁá¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤Î¸«Êý¤â¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡¢¸áÁ°¤Î½ªÃÍ¤ÏÀè½µËö6Æü¤ËÈæ¤Ù¡¢2410±ß17Á¬¹â¤¤¡¢5Ëü6663±ß85Á¬¡¢TOPIX(Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô)¤Ï¡¢3785.59¤Ç¤·¤¿¡£