¼«Ì±ÅÞ°µ¾¡¤¦¤±¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á °ì»þ3000±ßÄ¶¤Î¾å¾º¤Ç»Ë¾å½é¤Î5Ëü7000±ßÆÍÇË¡¡9Æü¸áÁ°¤Î½ªÃÍ5Ëü6663±ß
½°µÄ±¡Áªµó¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏµÞÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ë¾å½é¤á¤Æ5Ëü7000±ß¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
Í¿ÅÞ¤Î°µ¾¡¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ô¾ì¤ÎÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ã´Åö¼Ô
¡ÖÎò»ËÅª¤Ê°µ¾¡¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬µÞÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¾¡¤¹¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
½µÌÀ¤±¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ3000±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ5Ëü7000±ß¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬°µ¾¡¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ë¤è¤ë¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ê¤É¤òÃì¤È¤·¤¿À¯ºö¤¬°ìÃÊ¤È¿Ê¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿·Á¤Ç¡¢·ë¶É¡¢¸áÁ°¤ÏÀè½µËö¤«¤é2410±ß¹â¤¤5Ëü6663±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï±ß°Â¤¬¿Ê¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ë»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÀ¯ºö¼Â¸½¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¸å¤Ï¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤äºâ¸»¤Î¤¢¤êÊý¼¡Âè¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢5Ëü7000±ß¤ÏÄÌ²áÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤Î°ÂÄê¤·¤¿À¯¸¢±¿±Ä¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
