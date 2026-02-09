千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

2月8日（日）の同番組では、千鳥・ノブが自身を殴った“狂気芸人”の後日談を明かす場面があった。

今回は、バラエティ界の新たな“ヤンチャ芸人”を発掘する企画「ブレイキングヤンチャオーディション10」を開催した。

大悟、ネルソンズの岸健之助＆和田まんじゅう、や団のロングサイズ伊藤、九条ジョーが審査員を務め、オーディションには『M-1グランプリ』で一躍注目を集めたカナメストーンの零士をはじめ、ヤンチャ芸人8組が参戦。

審査員からのお題や振りに応えながら、大喜利対決や即興コントなどに挑戦していった。

そんなオーディションの後半ブロックでは、前回「ブレイキングヤンチャオーディション9」でノブを殴ったイチゴ・イクトの相方、木原優一が登場。

その流れでノブは、前回の事件の後日談を明かす。

ノブは「俺を殴ったあと、その足でライブに行って、三四郎・小宮の顔に痰吐いたらしい」と振り返り、あまりに衝撃的なエピソードにスタジオでは驚きと笑いが起こっていた。