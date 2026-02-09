¡Ú½°±¡Áª¡Û¿·³ã¸©¤Î5¾®Áªµó¶è¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬Á´¾¡¡¡°ìÌëÌÀ¤±ÅöÁª¼Ô¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¡Ô¿·³ã¡Õ
8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ï¸©Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬µÄÀÊ¤òÃ¥´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÌëÌÀ¤±ÅöÁª¼Ô¤¬¹ñÀ¯¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
9ÆüÄ«¡£¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤ÇÍ¸¢¼Ô¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ë¤Î¤Ï½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆâ»³¹Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¿·³ã1¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢ÅöÁª7²ó¤ÎÀ¾Â¼ÃÒÆàÈþ¤µ¤ó¤Ë2ËüÉ¼¶á¤¤º¹¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼«Ì±¡¦Æâ»³¹Ò»á¡ä
¡Ö¾®Áªµó¶è¤Ç¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¡²ó¤â¤³¤ì¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤ò¹ñ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Á°²óÁª¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÊÆ»³Î´°ì¤µ¤ó¤Ë4ËüÉ¼°Ê¾å¤Îº¹¤òÉÕ¤±¡¢¹ñÀ¯¤Ø¤ÎÊÖ¤êºé¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼«Ì±¡¦ÏÉÈø±Ñ°ìÏº»á¡ä
¡ÖÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¾¡Íø¤ò³§¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ä¹ñÀ¯¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¸©Æâ¤Ç¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬5¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤¬¾®Áªµó¶è¤ÎµÄÀÊ¤òÆÈÀê¤¹¤ë¤Î¤Ï2012Ç¯¤Î½°±¡Áª°ÊÍè¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÌîÅÞ¤Ï¡¢¿·³ã1¶è¡¦À¾Â¼ÃÒÆàÈþ¤µ¤ó¤È¿·³ã2¶è¡¦µÆÅÄ¿¿µª»Ò¤µ¤ó¤¬ÈæÎãÂåÉ½¤ÇÉü³è¤¹¤ë¤âµÄÀÊ¤ò5¤Ä¤«¤é2¤Ä¤ËÂç¤¤¯¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î½°±¡Áª¡¢¸©Æâ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤ÏÁ°²ó¤ò0.32¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ë58.88%¤Ç¤·¤¿¡£