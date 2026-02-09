3¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤¬È¯É½¡Ä¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤Î¤¿¤áº£µ¨Á´µÙ¤Î¥ê¥éー¥É¤¬»²Àï
¡¡2·î9Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö8Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£NBA¤Ï¡¢15Æü¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Î¥Ûー¥à¡¢¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Ã¥È¡¦¥Éー¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖNBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー2026¡×¥µ¥¿¥Çー¥Ê¥¤¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î1¤Ä¡¢¡È¥¹¥Æ¥¤¥È¥Õ¥¡ー¥à 3¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡É¤Ø»²Àï¤¹¤ë8Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡8Áª¼ê¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥Ö¥Ã¥«ー¡Ê¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¡Ë¡¢¥¿¥¤¥êー¥¹¡¦¥Þ¥¯¥·ー¡Ê¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥·¥¯¥µー¥º¡Ë¡¢¥É¥Î¥Ð¥ó¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡Ê¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¡Ë¡¢¥¸¥ã¥Þー¥ë¡¦¥Þ¥ìー¡Ê¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡Ë¡¢¥Îー¥Þ¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡Ê¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È¡Ë¤Î5¿Í¤Ï¡¢16Æü¤Î¡ÖNBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à2026¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¯¥·ー¤È¥Þ¥ìー¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥³¥ó¡¦¥«¥Ë¥Ã¥×¥ë¡Ê¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¡Ë¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Î¥Ü¥Óー¡¦¥Ýー¥Æ¥£¥¹Jr.¡Ê¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¥³¥ó¥Æ¥¹¥È½é½Ð¾ì¡£¥ëー¥ー¤Î¥«¥Ë¥Ã¥×¥ë¤¬¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤òÀ©¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿·¿Í¤È¤·¤ÆÂç²ñ»Ë¾å½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ï2018Ç¯Âç²ñ¤Î¾¡¼Ô¥Ö¥Ã¥«ー¤¬¤¤¤ë¤Û¤«¡¢2023¡¢2024Ç¯¤Ë2Ï¢ÇÆ¤·¤¿¥Ç¥¤¥ß¥¢¥ó¡¦¥ê¥éー¥É¡Ê¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¡Ë¤â»²Àï·èÄê¡£º£¥·ー¥º¥ó¡¢¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤Î¤¿¤áÁ´µÙ¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥é¥êー¡¦¥Ðー¥É¡Ê¸µ¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¿1986～88Ç¯¡Ë¡¢¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥Û¥Ã¥¸¥º¡Ê¸µ¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤Û¤«¡¿1990～1992Ç¯¡Ë¤Ë¼¡¤°²÷µó¤ò¾þ¤ë¤À¤±¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È½Ð¾ìÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï2¥é¥¦¥ó¥ÉÀ©¤Ç¡¢70ÉÃ°ÊÆâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿Ê£¿ô¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤«¤éÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡£¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÆÀÅÀ¾å°Ì3Ì¾¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¿Ê½Ð¤·¡¢¤½¤³¤ÇºÇ¹âÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬Í¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨°Ê¹ß¥Áー¥àÌ¾¤ÏÎ¬¾Î¡¢¡ú=¥ªー¥ë¥¹¥¿ーËÜÀï½Ð¾ì¡¢*=¥³¥ó¥Æ¥¹¥È½é½Ð¾ì
¢¡¢£¡È¥¹¥Æ¥¤¥È¥Õ¥¡ー¥à 3¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡É½Ð¾ìÁª¼ê¥ê¥¹¥È
¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥Ö¥Ã¥«ー¡Ê¥µ¥ó¥º¡Ë¡ú
¥³¥ó¡¦¥«¥Ë¥Ã¥×¥ë¡Ê¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¡Ë*
¥Ç¥¤¥ß¥¢¥ó¡¦¥ê¥éー¥É¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¡Ë
¥¿¥¤¥êー¥¹¡¦¥Þ¥¯¥·ー¡Ê¥·¥¯¥µー¥º¡Ë¡ú*
¥É¥Î¥Ð¥ó¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡Ê¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¡Ë¡ú
¥¸¥ã¥Þー¥ë¡¦¥Þ¥ìー¡Ê¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡Ë¡ú*
¥Ü¥Óー¡¦¥Ýー¥Æ¥£¥¹Jr.¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë*
¥Îー¥Þ¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡Ê¥Òー¥È¡Ë¡ú
🌟 2026 @StateFarm 3-Point Contest field! 🌟
NBA All-Star Saturday: 2/14, 5:00pm/et on NBC & Peacock pic.twitter.com/MQnCVh1UtA
- NBA (@NBA) February 8, 2026
¡ÚÆ°²è¡Û2024Ç¯¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤òÀ©¤·¤¿¥ê¥éー¥É