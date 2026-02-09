TV¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÁ´ÊÔºÆÊüÁ÷¤Ø¡¡4·î5Æü¤è¤ê¡ÖÎ©»ÖÊÔ¡×¤«¤é
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥·¥êー¥º¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ4·î5Æü¤è¤êËè½µÆüÍË9»þ30Ê¬¤è¤êÁ´ÊÔºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡ÙIMAXÆÃÊÌ¾å±ÇÈÇ¡¢¿·Í½¹ð±ÇÁü¡¡Ìµ¸Â¾ë¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥±ー¥ë¤Ë
¡¡¸¶ºîÃ±¹ÔËÜÁ´23´¬¤ÇÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡¢¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Î¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡£²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡¢µ´»¦Ââ¤ØÆþÂâ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤ò³«»Ï¡£2020Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢2021Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Í·³ÔÊÔ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£2023Ç¯2·î¤è¤ê¡Ø¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¾å±Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¾å¸¹½¸·ë¡¢¤½¤·¤ÆÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤¤Ø¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢4·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡Ù¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡¢2024Ç¯2·î¤«¤é¤ÏÁ°ºî¤òÄ¶¤¨¤ë145°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¡Ø¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¾å±Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×å«¤Î´ñÀ×¡¢¤½¤·¤ÆÃì·Î¸Å¤Ø¡Ù¤¬³«ºÅ¡£5·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ãì·Î¸ÅÊÔ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤ò»°Éôºî¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢¡ØÂè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤¬7·î18Æü¤è¤ê¸ø³«Ãæ¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎºÆÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©󠄀Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡¢¡Èµ´»¦Ââ¡É¤ØÆþÂâ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×¤«¤é¡¢½ç¼¡ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë