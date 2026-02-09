¸í¿³ÁûÆ°¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥á¥À¥ë¤Ë¤âÆÏ¤«¤º¡¡´Ú¹ñ¥«¡¼¥ê¥ó¥°º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¡¡5Ï¢¾¡¤«¤é°ìÅ¾3Ï¢¾¡¤âÍ½ÁªÇÔÂà¡Ú¥ß¥é¥ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¸í¿³ÁûÆ°¤Ë¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥«¡¼¥ê¥ó¥°º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¤¬¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤âÀï¤¦¡ª´Ú¹ñ¥«¡¼¥ê¥ó¥°Èþ½÷¤Î»ê¶áµ÷Î¥SHOT
¥«¡¼¥ê¥ó¥°º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥¥à¡¦¥½¥Ë¥ç¥ó¡Ê¹¾ÎÍ»ÔÄ£¡Ë¤È¥Á¥ç¥ó¡¦¥è¥ó¥½¥¯¡Ê¹¾¸¶Æ»Ä£¡Ë¤Î¥Ú¥¢¤Ï2·î9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¤Î¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¦¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°Âè8Àï¤Ç¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥¸¥ç¥¹¥ê¥ó¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Þ¥ó¤È¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥®¥ã¥é¥ó¥È¤Î¥Ú¥¢¤ò9-5¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç´Ú¹ñ¤Ï¡¢Âç²ñ½øÈ×¤Î5Ï¢ÇÔ¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Á¥§¥³¡Ë¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«Àï¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢Àï¡¢¥«¥Ê¥ÀÀï¤È3Ï¢¾¡¤òµó¤²¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°À®ÀÓ¤ò3¾¡5ÇÔ¤È¤·¤¿¡£³³¤Ã¤×¤Á¤Î¾õ¶·¤«¤é¶Ã°Û¤Î½¸ÃæÎÏ¤Ç¾¡Íø¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£
¤À¤¬¡¢»Ä¤ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Àï¤Î·ë²Ì¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¾å°Ì4¥«¹ñ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë½à·è¾¡¤Ø¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÆ¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë5¾¡°Ê¾å¤òµó¤²¤¿4¥«¹ñ¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£
´Ú¹ñ¤Ï¥«¥Ê¥ÀÀï¤ÇÉÔ°ÂÄê¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£Âè3¥¨¥ó¥É¤Ç2ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢1-3¤È¼çÆ³¸¢¤òÅÏ¤·¤«¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢´Ú¹ñ¤Ï¸å¹¶¤ò¼è¤Ã¤¿Âè4¥¨¥ó¥É¤Ç¡¢¥¥à¡¦¥½¥Ë¥ç¥ó¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥È¡¼¥ó¤¬¥Ï¥¦¥¹Æâ¤ÎÁê¼ê¥¹¥È¡¼¥ó¤ò´°àú¤Ë¤Ï¤¸¤½Ð¤·¡¢°ìµó3ÆÀÅÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
4-3¤ÈµÕÅ¾¤·¤¿´Ú¹ñ¤Ï¡¢Âè5¥¨¥ó¥É¤ÎÀè¹¶¤Ç¤â2ÅÀ¤ò¥¹¥Á¡¼¥ë¤·¡¢6-3¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£¥«¥Ê¥À¤¬Âè6¥¨¥ó¥É¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¡¼¤Ç2ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢´Ú¹ñ¤ÏÂè7¥¨¥ó¥É¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¡¼¤Ç2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¾¡µ¡¤ò¸Ç¤á¤¿¡£·ë¶É¡¢´Ú¹ñ¤ÏºÇ¸å¤ÎÂè8¥¨¥ó¥É¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥É¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£
Í½ÁªÄÌ²á¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò·Ð¤Æ¡¢Á´10¥Á¡¼¥àÃæºÇ¸å¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤Ä¤«¤ó¤À´Ú¹ñ¤À¤¬¡¢¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¤Ç¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ËÉÔ¿¶¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤È¤Î½éÀï¤Ç¤Ï³«»ÏÄ¾¸å¤Ë°ì»þÅª¤ÊÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¡¢3-10¤ÇÂè6¥¨¥ó¥É¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¿³È½¤¬»î¹ç½ªÎ»¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹ÉÔ±¿¤â¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç¡Ö¸í¿³¤À¡×¤ÈÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£¥Á¥§¥³¤È¤ÎÂè5ÀïÇÔÀïÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¥³¡¼¥È¾å¤ÇÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÂè6Àï¤Ç±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ëµó¤²¤¿½é¾¡Íø¤¬Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£5Ï¢ÇÔ¤Î½Å°µ¤ò¿¶¤êÊ§¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥½¥Ë¥ç¥ó¤È¥Á¥ç¥ó¡¦¥è¥ó¥½¥¯¤Ï¡¢»ý¤ÁÌ£¤ÎÀºÌ©¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤ò9-3¤Ç°µÅÝ¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¡¢À¤³¦ºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ê¥À¤Þ¤ÇÇË¤ëÄìÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ï½à·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤Ç5Ï¢ÇÔ¤Î¸å¤Ë3Ï¢¾¡¤È¤¤¤¦ÇËÃÝ¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤ê¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤È¤ÎÍ½Áª¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤Ç¡¢Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë