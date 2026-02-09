ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£38ºÐµ»½Ñ¿¦¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤òÀ²¤é¤¹¡È¥Ó¥¸¥Í¥¹ÅªËÝÌõ¡É¤Î¶Ë°Õ
¡ÖÉÔÎÉÎ¨ºï¸º¤Ê¤É¤ÎÃÏÆ»¤Ê»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¿·µ¬³«È¯¤ÎÆ±Î½¤À¤±¤¬¾º³Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö38ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÅ¾¿¦¡£¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤¬³°¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¤¡×¡£±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¼«Éé¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÉ¾²Á¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤¤È¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÏÄì¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥áー¥«ー¤Çµ»½Ñ¿¦¤òÌ³¤á¤ë38ºÐ¤ÎÃËÀ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡¢¡ÖÁêÂÐÅª¤ÊÉ¾²Á¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ÈÅ¾¿¦¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢Podcast¡Ö5Ê¬¤ÇÀ°¤¦¥¥ã¥ê¥¢»×¹Í¡×¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁêÃÌÆâÍÆ
¥áー¥«ー¤Çµ»½Ñ¿¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þÁ±¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔÎÉÎ¨ºï¸º¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤À®²Ì¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤Î¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤Ë¤Ï¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·µ¬³«È¯¤Î¤è¤¦¤ÊÇÉ¼ê¤ÊÀ®²Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ±Î½¤Ï¿·À½ÉÊ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¾º¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬Äì¤ò¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¾¿¦¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¿·Â´¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸²ñ¼Ò¤ÇÅ¾¿¦·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢38ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÅ¾¿¦¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
É¾²Á¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤»Å»ö¤ò·Ð±Ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ØËÝÌõ¤¹¤ë
ÇÉ¼ê¤Ê¿·µ¬»ö¶È¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ê¡¢ÃÏÆ»¤ÊÍø±×³ÎÊÝ¤òÃ´¤¦´ûÂ¸»ö¶È¤ä²þÁ±¶ÈÌ³¤¬·Ú»ë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ¸øÊ¿´¶¡Ê¸øÊ¿ÍýÏÀ¡Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÁÈ¿¥¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤Èºä°æ¤µ¤ó¤Ï¶¦´¶¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò ¡ÖÁê¼ê¤¬¤ï¤«¤ë¸ÀÍÕ¡×¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡ÖËÝÌõ¡×¤Îºî¶È ¤Ç¤¹¡£
Ã±¤Ë¡ÖÉÔÎÉÎ¨¤ò3%ºï¸º¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÇ¯´Ö500Ëü±ß¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·À½ÉÊ³«È¯¤ÎÍ½»»¤òÁý³Û¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¡×¤È¡¢·Ð±Ä»ëÅÀ¤Ç¤Î¹×¸¥ÅÙ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
²þÁ±¶ÈÌ³¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿¡Ö¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤ÎÆÃÄêÇ½ÎÏ¡×¤ä¡Ö¿ô»ú¤«¤é¸¶°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·»Üºö¤òÀß·×¤¹¤ëÎÏ¡×¤Ï¡¢¤É¤Î¿¦¾ì¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö·Ð±Ä¤Î¹×¸¥¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¤·Á¤ËËÝÌõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ÎÇ¼ÆÀÅÙ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡×¤Èºä°æ¤µ¤ó¤Ï»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö38ºÐ¡¦Å¾¿¦Ì¤·Ð¸³¡×¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý
½é¤á¤Æ¤ÎÅ¾¿¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºä°æ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¼ã¤¤Æü¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£45ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÇº¤à¤è¤ê¤â¡¢º£Æ°¤¯¤Û¤¦¤¬¥ê¥¹¥¯¤ÏÄã¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò°ì¿Í¤ÇÇº¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤¤¤¦¥×¥í¤ÎËÝÌõ¼Ô¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤¬³°Éô¤«¤é¤É¤¦¸«¤¨¤ë¤Î¤«µÒ´ÑÅª¤Ë³ÎÇ§ ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡Ö°Õ³°¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡×¤Î¤«¡Ö¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¸½¾õ¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÂç¤¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤Èºä°æ¤µ¤ó¡£
·ë²Ì¤È¤·¤ÆÅ¾¿¦¤·¤Ê¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤â¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ¼ÆÀ´¶¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤Ë¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î°ÕÌ£¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë
Â¾¼Ô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï ¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Ç²ÁÃÍ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡× ¤¬¡¢°ìÀ¸¤â¤Î¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Èºä°æ¤µ¤ó¤ÏÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏÆ»¤Ê»Å»ö¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤ëÎÏ¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë°ÕÌ£¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ù¤¨¤ëÃÏ·¿¡Ê¤¸¤¬¤¿¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
✅¼«Ê¬¤ÎÀ®²Ì¤¬¤É¤¦Íø±×¤ä¥³¥¹¥È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤«¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë
✅²þÁ±¶ÈÌ³¤ÇËá¤«¤ì¤¿Ê¬ÀÏÎÏ¤äÀß·×ÎÏ¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÀìÌçÀ¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤¹¤ë
✅Å¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÈÏÃ¤·¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò»Ô¾ì²ÁÃÍ¤È¤·¤ÆËÝÌõ¤·¤Æ¤â¤é¤¦
ºä°æ¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¿ô»ú¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤·¤ÆËÝÌõ¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÀìÌçÀ¤òÀ°Íý¤·Ä¾¤¹¤³¤È¤Çº£¤Î¾ì½ê¤ÇÀµÅö¤ÊÉ¾²Á¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤«¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹¤«¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ºä°æÉ÷ÂÀ
Áá°ðÅÄÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢2015Ç¯DeNA¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¡£Î¹¹Ô»ö¶ÈÉô¡Ê¸½¥¨¥¢¥È¥ê¡Ë¤ËÇÛÂ°¸å¡¢¥²ー¥à»ö¶ÈÉô¡¢¾®ÀâÅê¹Æ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¹¥¿¡×¤Ë°ÛÆ°¡£2020Ç¯¤Ë¥¨¥Ö¥ê¥¹¥¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£M¡õA¤ä·Ð±Ä²þ³×¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢DeNA¤Î¿Íºà°éÀ®ÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«È¯¡£2022Ç¯¤ËDeNA¤È¥Ç¥é¥¤¥È¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡ÊDelight Ventures¡Ë¤«¤é½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¡¢³ô¼°²ñ¼ÒMomentor¤òÀßÎ©¡£ÁÈ¿¥¸úÎÏ´¶¤ä¿´Íý³Ø¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¿Íºà°éÀ®¤ÈÁÈ¿¥´ðÈ×¹½ÃÛ¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È¥µ¥¤¥È ³ô¼°²ñ¼ÒMomentor X¡ÊµìTwitter¡Ë ºä°æÉ÷ÂÀ
