¡Ö£±»î¹ç¤Ç¥Ü¥í¥«¥¹¸À¤ï¤ì¤Æ²ù¤·¤¹¤®¤ë¡×J£³²¦¼Ô¥¨¡¼¥¹¤¬ÅÇÏª¡£¤Ç¤â¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤¦¤È¤¦¤³¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¹â¤¤Ç®¤¤¥ê¡¼¥°¤ËÍè¤¿¡×
¡¡£²·î£·Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿J£²¡¦J£³É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀï¤Ç¡¢ºòµ¨¤ËJ£³¤òÀ©¤·¤¿ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢Æ±¤¸J£²Àª¤Î¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££±¡Ý£´¤Ç´°ÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡£°¡Ý£²¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¤Î48Ê¬¤ËÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì¤¬ÆÀÅÀ¡££±ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢Ä¾¸å¤Î50Ê¬¤È52Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï²ù¤·¤µ¤òÏª¤ï¤Ë¡£¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö£±»î¹ç¤Ç¥Ü¥í¥«¥¹¸À¤ï¤ì¤Æ²ù¤·¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ÏÊªÀ¨¤¤¡£ºòµ¨J£³¤Ç11ÆÀÅÀ14¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿32ºÐ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¤³¤¦¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¾¥µ¥Ã¥«¡¼¡£áã¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´Ø¿´»ý¤¿¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¿¡£ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Ï¤È¤¦¤È¤¦¤³¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¹â¤¤Ç®¤¤¥ê¡¼¥°¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ï¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¡×
¡¡¼«¿È¤ò¡Ö¥¤¥í¥â¥ÎJ¥ê¡¼¥¬¡¼¡×¤ò¾Î¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤âÌ¾¤òÃÚ¤»¤ëÅÄÃæ¤Ï¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÆÊÌÚC¤ò¸£°ú¤Ç¤¤ë¤«¡£ËÜµòÃÏCITY FOOTBALL STATION¤Î¥¥ã¥Ñ¤Ï5128¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢³«ËëÀï¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ï3746¿Í¡£¥Á¡¼¥à¤ò¤è¤êÇ®¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
