A¤§! groupËöß·À¿Ìé¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ê¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ßÃ¸¤¤ÀÖ¿§¤ÎËÀÉÕ¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤ë
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
A¤§! group¤ÎËöß·À¿Ìé¤¬¡¢¡ØandBOY¡Ùvol.5¡Ê2·î9ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃæÌÌ¤Ç¤Ï¡È¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Î1Æü¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë»£±Æ
2·î25Æü¤Ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRunway¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëA¤§! group¤è¤ê¡¢Ëöß·À¿Ìé¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ï¥¤¥Èー¥ó¥Ø¥¢¤È¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ê¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬Ëöß·¤ÎÃË¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤À¤¬¡¢¤½¤Î¼ê¤Ë¤ÏÃ¸¤¤ÀÖ¿§¤ÎËÀÉÕ¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¤¬¡£¥Ïー¥É¤ÊÁõ¤¤¤Î¤Ê¤«¤ËÇÁ¤¯Ìµ¼Ùµ¤¤µ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬»×¤ï¤ºÌÜ¤ò¼æ¤¯°ìËç¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃæÌÌ¤Ç¤Ï¡È¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Î1Æü¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë»£±Æ¤·¤¿¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤«¤éÞú¤à¿§µ¤¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥«¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢Ëöß·¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤ÊÉôÊ¬¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ëÄêÈÖ¤Î¼ÁÌä¤Ë²Ã¤¨¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRunway¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤â¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë·èÄê¤Î·Ð°Þ¤ä¤½¤³¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÎÂ¾¡¢¿·¶Ê¡ÖUP-DOWN TOWN¡×¤Î²Î»ì¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÎºÇ¹â¡ÊÎÉ¤¤¡Ë¤Ê¤È¤³¤í¡¢ºÇÄã¡Ê¥À¥á¡Ë¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨¤Ï¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£OCTPATH¤ä¥¹¥Ñ¥É¥é¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤Î´é¿¨¤ì¤¬ÀªÂ·¤¤
·ëÀ®5¼þÇ¯¥¤¥äー¤ËÆÍÆþ¤·¤¿OCTPATH¤¬¡¢vol.2¤Ö¤ê¤Ë¡ØandBOY¡Ù¤Ë¹ßÎ×¡£µÇ°¤¹¤Ù¤ÀáÌÜ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥é¥Õ¥ë¥³ー¥Ç¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¥àー¥É¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×·ëÀ®¤«¤é¤Î»×¤¤½Ð¤äÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¡¢¡ØGo To 5th Anniversary¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¤¿¡£
SUPER¡úDRAGON¤«¤é¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó³¤ÅÏ¤ÈÈÓÅçñ¥¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ä¥¤ー¥ÉÀ¸ÃÏ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥³ー¥Ç¤«¤é¤¤ì¤¤¤á³¹Êâ¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Ç¥Ë¥à¡ß¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÄÀ°î¤ì¤ë°ìÌä°ìÅú¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
¥Ç¥Ó¥åー°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ÎÁ´¸ø±é¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤ä¡¢2025Ç¯9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿1¼þÇ¯¸ø±é¤ÎÂçÀ®¸ù¤Ê¤É¡¢²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë5¿ÍÁÈ¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡¦WILD BLUE¤¬¡ØandBOY¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¤Þ¤È¤á¤Ä¤Ä¡¢ÊÁ¾®Êª¤Ç¤ÎÍ·¤Ó¿´¤âËº¤ì¤Ê¤¤Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ä¿·¶Ê¤ÎÎ¢ÏÃ¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃË½÷º®¹ç9¿ÍÁÈ¥°¥ëー¥×¤ÎONE LOVE ONE HEART¤«¤é¡¢Áê¸¶°ì¿´¡¢µ×¾»ÊâÌ´¡¢Þ«±Í¡¢ºû¸¶ÎË²í¤Î¥á¥ó¥º¥á¥ó¥Ðー4¿Í¤¬½¸¹ç¡£¥°¥ëー¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥á¥ó¥Ðー¤ÎÂ¾¸Ê¾Ò²ð¤ò¸ò¤¨¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÄÌ¤·¤ÆÈà¤é¤ÎÅù¿ÈÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ëÂ¾¡¢¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÌóÂ«¤Î¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡Ù¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
LDH»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØiCON Z ～Dreams For Children～¡Ù¤ò·Ð¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿4¿ÍÁÈ¥Üー¥«¥ë¡õ¥é¥Ã¥×¥°¥ëー¥×¡¦WOLF HOWL HARMONY¤Ï¡¢´í¤Ê¤¤ÃË¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¦¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥«¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤äº£¸å¤ÎÌîË¾¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë1st EP¡Øtera¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢£½ñÀÒ¾ðÊó
2026.02.09 ON SALE
¡ØandBOY¡Ùvol.5
