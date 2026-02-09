MAN WITH A MISSION¡¢¥Ð¥ó¥É·ëÀ®¡ÈÀ½Â¤µÇ°Æü¡É¤Ë¥Û¥í¥°¥é¥à¥Î¥¤¥º¤òÅ»¤Ã¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
2·î9Æü¡ÊÆù¤ÎÆü¡Ë¤Ë¥Ð¥ó¥É·ëÀ®Æü¡ÈÀ½Â¤µÇ°Æü¡É¤ò·Þ¤¨¤¿MAN WITH A MISSION¤¬¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£¥Ð¥ó¥É¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤â¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª
2025Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥É15¼þÇ¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ëÀÖÃã¿§¤Î´äÈ©¤Ë5É¤¤ÎÏµ¤¿¤Á¤Î´é¤¬·¡¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é°ì¿·¡£º£²ó¤Ï¡¢¸½¼Â¤È²¾¾Ý¤Î¶³¦¤Ë¥Û¥í¥°¥é¥à¥Î¥¤¥º¤òÅ»¤Ã¤¿5É¤¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ÎËÛÎ®¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢MAN WITH A MISSION¤Î¿·¾Ï¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê»¤»¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤â¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤ËÏµ¤¿¤Á¤¬½Ð¸½¤¹¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤ò¶î¤±²ó¤ëÈà¤é¤é¤·¤¤¥¹¥±ー¥ë´¶¤ÈÌöÆ°´¶¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢MAN WITH A MISSION¤Ï¡¢2026Ç¯¤â³¤³°¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤ß¤¬½Ð±é¤¹¤ë³¤³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¡ØZIPANGU¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥á¥¤¥Ç¥ó¤ä¥ê¥ó¥×¡¦¥Ó¥º¥¥Ã¥È¤é¤¬¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¬¥ê¥·¥¢ÃÏÊý¤Î¡ØResurrection Fest 2026¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤ËÈ´Å§¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Î¸ø±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤ÊÌö¿Ê¤òÂ³¤±¤ëÈà¤é¤¬¡¢2026Ç¯¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Ê²½¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
