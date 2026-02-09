¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ë¥í¥Ã¥¯¤òÌÄ¤é¤¹WENDY¡¢¡È¥í¥Ã¥¯¤È¤Ï²¿¤«¡É¤òÄó¼¨¤¹¤ë¿·¶Ê¡ÖTake your time¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹·èÄê
¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤»ëÌî¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëWENDY¤¬¡¢2·î18Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTake your time¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£ÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¥·ー¥ó¤Ë¤¢¤é¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òÄó¼¨¤¹¤ëWENDY
¤³¤ì¤Þ¤ÇUS¡¦UK¤òÃæ¿´¤Ë³¤³°¸ø±é¤ò½Å¤Í¡¢LA¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥¯¤ÎÎò»Ë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹Whisky a Go Go¤Ë½Ð±é¡¢UK¤Ç¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ðー¥ß¥ó¥¬¥à¤Ç¤Î¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÃå¼Â¤Ë¹ñºÝÅª¤Ê´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿WENDY¡£¸½ÃÏ¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤«¤é¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÊÈ¿±þ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¶Á¤¯¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¥·ー¥ó¤Ë¤¢¤é¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òÄó¼¨¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖTake your time¡×¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿³èÆ°¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëºÇ¿·ºî¡£º£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡È¥í¥Ã¥¯¤È¤Ï²¿¤«¡É¡¢WENDY¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢4·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Veats Shibuya¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØYour faith My fire¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.18 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖTake your time¡×
WENDY OFFICIAL WEBSITE
https://wendy-official.com/