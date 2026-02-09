³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡ÚÃë¡Û¡¡+3¦Ò¤òÂª¤¨²áÇ®·Ù²ü¤â²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï11»þ30Ê¬»þÅÀ¡¢Á°ÆüÈæ2430±ß¹â¤Î5Ëü6840±ß¡Ê+4.46¡ó¡ËÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï5Ëü8000±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡Ê5Ëü6445±ß¡Ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë·Á¤Ç¡¢Çã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢´ó¤êÉÕ¤¤ò¹âÃÍ¤ËÍø±×³ÎÄê¤ËÈ¼¤¦¥í¥ó¥°²ò¾Ã¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ°¤¤È¤Ê¤ê¡¢ÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ5Ëü6640±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò½Ì¤á¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥·¥«¥´ÀèÊª¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤Î¿ä°Ü¤ò¤ß¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥çー¥È¤ò»Å³Ý¤±¤Ë¤¯¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç5Ëü6490±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¥®¥ã¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ÏÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤¿¹â»ÔÄ¹´üÀ¯¸¢¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤Î»ñ¶âÎ®Æþ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥ÉÆüÂ¤Î+3¦Ò¡Ê5Ëü6800±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢½µÂ¤Î+3¦Ò¡Ê5Ëü8600±ß¡Ë¤òÂª¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²áÇ®´¶¤Ï°Õ¼±¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤í¤¦¡£²áÇ®´¶¤«¤é½µÂ¤Î+2¦Ò¡Ê5Ëü6390±ß¡Ë¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤ß¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.96ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£°ì»þ15.07ÇÜ¤Þ¤ÇÀÚ¤ê¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£Á°½µ¤Ï14.61ÇÜ¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¡¢-2¦Ò¡Ê14.57ÇÜ¡Ë¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢NT¥·¥çー¥È¤ò´¬¤Ìá¤¹Æ°¤¤«¤é°ìµ¤¤Ë25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê14.83ÇÜ¡Ë¡¢75ÆüÀþ¡Ê14.94ÇÜ¡Ë¤ò¾åÈ´¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£75ÆüÀþÊÕ¤ê¤Ç¤ÎÄì·ø¤µ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤È¡¢NT¥í¥ó¥°¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤½¤¦¤À¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹