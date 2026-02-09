£Â£Ð¥«¥¹¥È¥í¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï5¡óÁý±×¡¢Á°´üÇÛÅö¤ò2±ßÁý³Û¡¦º£´ü¤Ï4±ßÁýÇÛ¤Ø
¡¡¥Óー¥Ôー¡¦¥«¥¹¥È¥íー¥ë <5015> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬2·î9ÆüÃë(12:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´ü¤Î·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ÏÁ°¤Î´üÈæ16.1¡óÁý¤Î16.4²¯±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢26Ç¯12·î´ü¤âÁ°´üÈæ5.5¡óÁý¤Î17.3²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£6´üÏ¢Â³Áý¼ý¡¢4´üÏ¢Â³Áý±×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢Á°´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò44±ß¢ª46±ß(Á°¤Î´ü¤Ï42±ß)¤ËÁý³Û¤·¡¢º£´ü¤âÁ°´üÈæ4±ßÁý¤Î50±ß¤ËÁýÇÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(4Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ11.1¡óÁý¤Î4.2²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î9.6¡ó¢ª10.6¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢Á°´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò44±ß¢ª46±ß(Á°¤Î´ü¤Ï42±ß)¤ËÁý³Û¤·¡¢º£´ü¤âÁ°´üÈæ4±ßÁý¤Î50±ß¤ËÁýÇÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(4Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ11.1¡óÁý¤Î4.2²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î9.6¡ó¢ª10.6¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹