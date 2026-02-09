ÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¡¢4-12·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤¬24¡ó¸º±×¤ÇÃåÃÏ¡¦10-12·î´ü¤â14¡ó¸º±×
¡¡ÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¥°¥ëー¥× <2602> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î9ÆüÃë(12:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ24.3¡ó¸º¤Î123²¯±ß¤Ë¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î140²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï88.2¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î90.0¡ó¤È¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7.4¡ó¸º¤Î16.5²¯±ß¤Ë¸º¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ13.7¡ó¸º¤Î63.7²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î4.6¡ó¢ª4.5¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7.4¡ó¸º¤Î16.5²¯±ß¤Ë¸º¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ13.7¡ó¸º¤Î63.7²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î4.6¡ó¢ª4.5¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹