¡Ú½°±¡Áª¡Û°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¸õÊä¼Ô¤¬ÄÔÎ©¤Á¡§5¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤Ç¼«Ì±¤¬Á´¾¡¡Ú¿·³ã¡Û
8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î5¤Ä¤Î¾®Áªµó¶è¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬¾¡Íø¤·µÄÀÊ¤òÃ¥´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¸õÊä¼Ô¤Ï¡¢³¹Æ¬¤ËÎ©¤Á»Ù±ç¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿·³ã1¶è¡Û
¼«Ì±¡¦¿·¿Í¤ÎÆâ»³¹Ò¤µ¤ó¤¬½éÅöÁª¤Ç¤¹¡£ÃæÆ»¤ÎÁ°¿¦¡¦À¾Â¼ÃÒÆàÈþ¤µ¤ó¤ÏÈæÎã¶è¤ÇÉü³èÅöÁª¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿·³ã2¶è¡Û
¼«Ì±¡¦Á°¿¦¤Î¹ñÄêÍ¦¿Í¤µ¤ó¤¬3²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£ÃæÆ»¡¦Á°¿¦¤ÎµÆÅÄ¿¿µª»Ò¤µ¤ó¤ÏÈæÎã¶è¤Ç9²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿·³ã3¶è¡Û
¼«Ì±¡¦Á°¿¦¤ÎºØÆ£ÍÎÌÀ¤µ¤ó¤¬6²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿·³ã4¶è¡Û
¼«Ì±¡¦¸µ¿¦¤ÎÏÉÈø±Ñ°ìÏº¤µ¤ó¤¬7²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£3Áª¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÃæÆ»¡¦Á°¿¦¤ÎÊÆ»³Î´°ì¤µ¤ó¤ÏÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿·³ã5¶è¡Û
¼«Ì±¡¦¸µ¿¦¤Î¹âÄ»½¤°ì¤µ¤ó¤¬6²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£
9ÆüÄ«¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆâ»³¤µ¤ó¤Ï¿·³ã»Ô¤Î³¹Æ¬¤ËÎ©¤Á·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼«Ì±¡¦¿·¡¡Æâ»³¹Ò»á
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁÊ¤¨¤¿¤¤¡£¿·³ã¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÉ÷¤òÄÌ¤·¤ÆÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤Î¥Ñ¥¤¥×Ìò¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¡×
ÍîÁª¤·¤¿ÃæÆ»¤ÎÊÆ»³Î´°ì¤µ¤ó¡¢9ÆüÄ«¤ËÄ¹²¬»ÔÆâ¤ÇÄÔÎ©¤Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃæÆ»¡¦Á°¡¡ÊÆ»³Î´°ì»á
¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤¹¤Í¡£(Àã¤Ê¤É¤Ç)ÌµÅÞÇÉ¸þ¤±¤ÎÁªµó±¿Æ°¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡×
½°±¡Áª¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï58.88%¤Ç¡¢Á°²ó¤ò0.32¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
