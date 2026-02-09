¹Åç¸©Æâ¤Ïº£µ¨°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¡¡Àã¤Î±Æ¶Á¤Ç¹âÂ®Æ»Ï©¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤áÂ³¤¯
¡¡9ÆüÄ«¤Î¹Åç¸©Æâ¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Çº£µ¨°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤ÏÀã¤Î±Æ¶Á¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àã¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿9ÆüÄ«¤Ï¡¢¹Åç»ÔÃæ¶è¤Ç-2.9¡î¡¢Åì¹Åç»Ô¤Ç-11.8¡î¤Ê¤É¡¢¸©Æâ¤ÎÂ¿¤¯¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Çº£µ¨ºÇÄãµ¤²¹¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤ÏÀã¤Î¤¿¤á¡¢»³ÍÛÆ»¤Î¹ÅçIC～»³¸ýÆîIC¤Î´Ö¤ä¡¢Ãæ¹ñÆ»¤Î»³¸ýIC～¹âÅÄIC¤Ê¤É¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸åÅ·µ¤¤Ï²óÉü¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Åà·ë¤Ê¤É¤ÇÏ©ÌÌ¤Î¾õ¶·¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢Êâ¹ÔÃæ¤ÎÅ¾ÅÝ¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯2·î9Æü¡¡ÊüÁ÷