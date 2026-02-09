¡Ö²È¤Î·Á¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×£²³¬·ú¤Æ½»ÂðÇúÈ¯¤Ç£µ¿Í»à½ý¡¡¥¬¥é¥¹»¶Íð¤·ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¡»¥ËÚ»Ô
»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÀ¾µÜ¤ÎÂô¤Ç½»Âð¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢£±¿Í¤¬»àË´¡¢£´¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¡¢½Åµ¡¤Î¤¢¤ë¤¢¤¿¤ê¤Ë£²³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇúÈ¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ×·Á¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾×·â¤Ç¿á¤Èô¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë½»Âð¤Î¤¬¤ì¤¤¬Æ»Ï©¤Ë»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤Û¤«¿ô½½¥áー¥È¥ëÀè¤Î½»Âð¤Ë¤âÈï³²¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤ËÍè¤ë¤È¤½¤Î¾×·â¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
½»Âð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤ÏÀ×·Á¤â¤Ê¤¯Êø¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÀ¾µÜ¤ÎÂô£²¾ò£³ÃúÌÜ¤Ç£²·î£¹Æü¸áÁ°£µ»þ¤´¤í¡¢ÇúÈ¯²»¤¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦»Ý¤ÎÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¤ª¤è¤½£²»þ´Ö¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£²³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬ÅÝ²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£¶£°Âå¤Î½÷À¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢£²£°Âå¤«¤é£¶£°Âå¤ÎÃË½÷¤¢¤ï¤»¤Æ£´¿Í¤¬°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¶á½ê¤Î¿Í¡Ë¡Ö¥Éー¥ó¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£ºÇ½é²¿¤«¤Ê¤Ã¤ÆÃÏ¿Ì¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£²È¤Î·Á¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×
¸½¾ì¤«¤é¿ô½½¥áー¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿²È¤Ç¤Ï¡¢¾×·â¤ÇÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë¥¬¥é¥¹¤¬»¶Íð¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²È¤Ë½»¤à¿Í¡Ë¡Ö³ä¤ì¤¿¥¬¥é¥¹¤Ç¤¹¡£ÃÏ¿Ì¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ðー¥ó¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
½Ð²ÐÅö»þ¡¢¡Ö¥¬¥¹½¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ÃËÉÄÌÊó¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þÊÕ¤Î½»Âð¤Ç¤ÏÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤ÇÈï³²ÈÏ°Ï¤ä¸¶°øµæÌÀ¤ÎÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£