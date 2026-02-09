¡Ú2026½°±¡Áª¼¯»ùÅç¤ÎÁªÂò¡Û¼«Ì±Í¥Àª¤ÎÃæ¤Ç3¶è¤ÏÃæÆ»¤¬Ã¥¼è¡¡ÈæÎã¤ÇÊÝ²¬»áŽ¥¾®Î¤»áŽ¥ËÒÌî»á¤¬ÅöÁª
¡¡½°µÄ±¡Áªµó¤Ï¡¢¸©Æâ4¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤Î¤¦¤Á3¤Ä¤ò¼«Ì±ÅÞ¤¬À©¤·¡¢ÃæÆ»¤Ï1µÄÀÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç1¶è¤ÏÁ°²ó¡¢ÈæÎã¤ÇÉü³èÅöÁª¤·¤¿¼«Ì±ÅÞÁ°¿¦¤ÎµÜÏ©ÂóÇÏ¤µ¤ó¤¬9Ëü2321É¼¤Ç5´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊµÜÏ©ÂóÇÏ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢µÜÏ©ÂóÇÏ¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ËÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆÍ¸¢¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡¼¯»ùÅç2¶è¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Î¸øÇ§¸õÊä¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿»°È¿±à·±¤µ¤ó¤¬11Ëü5396É¼¤ò³ÍÆÀ¡¢3´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸½¾ì¼çµÁ¤ò¤º¤Ã¤È´Ó¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êºÒ³²¤¬µ¯¤³¤ì¤Ð¡¢²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°Èô¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤½¤Î¿Í¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡×
¡¡¼¯»ùÅç3¶è¤Ï¡¢ÃæÆ»¡¢Á°¿¦¤ÎÌî´Ö ·ò ¤µ¤ó¤¬8Ëü8851É¼¡¢°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÌî´Ö·ò¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÂÎÀ©¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤À¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼¯»ùÅç4¶è¤Ï¼«Ì±ÅÞ Á°¿¦¤Î¿¹»³ Íµ¤µ¤ó¤¬´í¤Ê¤²¤Ê¤¤Àï¤¤¤Ç9´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£
¡Ê¿¹»³Íµ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö²æ¡¹¤ÎÃÏ°è¤¬ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ò¤é¤¯¤¿¤á¤Ë¹×¸¥¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¡¢¼¯»ùÅç3¶è¤Î¾®Î¤ ÂÙ¹°¤µ¤ó¤Ï¹â»ÔÀûÉ÷¤Ë¤Î¤Ã¤ÆÈæÎã¤ÇÉü³è¡¢7´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£ÈæÎãÃ±ÆÈ¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿¸µ¿¦ ÊÝ²¬ ¹¨Éð¤µ¤ó¤âÊÖ¤êºé¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²À¯ÅÞ ¿·¿Í¤ÎËÒÌî ½Ó°ì¤µ¤ó¤ÏÈæÎã¤ÇÉü³è¡¢½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸©Æâ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï54¡¦9¡ó¤ÇÁ°²ó¤ò1.41¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÀï¸å3ÈÖÌÜ¤ËÄã¤¤¿ô»ú¤Ç¤·¤¿¡£