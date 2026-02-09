14Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÅ·âÉü³è¤âÆüËÜ¿Í¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Ê¤·¡Ä¡Ä¤ó¡©¡¡¤É¤Ã¤«¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤¾!? ¡¡»°É©¡Ö¥ô¥¡¡¼¥µ¥Ð¥ó¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï»°É©¼Ö¤¬Âç¿Íµ¤¤À
¢£ÆüËÜÌ¤ÈÎÇä¥â¥Ç¥ë¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë
¢£¥ô¥¡¡¼¥µ¥Ð¥ó¤È¤¤¤¦¥¯¥ë¥Þ¤¬14Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿
¥ô¥¡¡¼¥µ¥Ð¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À!?
¡¡»°É©¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë4WDµ»½Ñ¤ò¥¦¥ê¤È¤¹¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¤Ä¤¤ÀèÆüÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ç¥ê¥«D:5¤Ï¡¢S-AWC¤ò¥·¥ê¡¼¥º½éÅëºÜ¡£¤Ê¤ó¤ÈÅÐ¾ì¤«¤é19Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ÎÂç·¿¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÅÆ°¼Ö¤âÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓÅëºÜ¤ÎÎÌ»º·¿·ÚEV¡¢i-MiEV¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ëPHEV¤È¤·¤Æ¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤ä¡¢¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¥¯¥í¥¹PHEV¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢·Ú¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤Î¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤ä¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸½ºßÍ£°ì¿·¼ÖÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¥È¥é¥¤¥È¥ó¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤³¤Á¤é¤â¹¥É¾¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»°É©¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥é¥ó¥µ¡¼¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤äGTO¡¢¥®¥ã¥é¥ó¤Ë¥ß¥é¡¼¥¸¥å¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤âÂ¿¿ô¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î»°É©¤È¤¤¤¨¤Ð¤¹¤Ã¤«¤ê4WD¤ÈÅÅÆ°¼Ö¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»°É©¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÌó2.8Ãû±ß¤ÎÈÎÇäµ¬ÌÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡Ê2024Ç¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¡Ë¡¢¤³¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤Çä¤ê¾å¤²¤Ç¤â¹ñÆâ8¥á¡¼¥«¡¼Ãæ8°Ì¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¡£°ì¸«¡¢¡ÖºÇ²¼°Ì¤«¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¹ñÆâ»Ô¾ì¤À¤±¤Ç¤ÎÏÃ¡£»°É©¤Î¼çÀï¾ì¤Ï¤¤¤ÞÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¤¢¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤Ï2025Ç¯¤ÎÇä¤ê¾å¤²¹â¤¬²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤â¥·¥§¥¢Î¨¤¬Ìó20¡ó¤È¹ñÌ±¼Ö¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÎÎ°è¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤â¹¥À®ÀÓ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»°É©¤Ë¸Â¤é¤ºÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÆüËÜ»Ô¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ç¤É¤¦¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢À¸¤»Ä¤ë¤«¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ»°É©¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¹âµé¼Ö¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ´¤ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Î»Ù»ýÎ¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ç¿Íµ¤¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÇÌ¤ÈÎÇä¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¿¤Á¡£MPV¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Î¥¨¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥¹¡£¥ß¥Ã¥É¥µ¥¤¥ºSUV¤Î¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤ä¡¢ÆüËÜÆ³Æþ¤âÄ¹Ç¯´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¸¥§¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¾¦ÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ´ÊÁÇ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ÅÍÍ¤Î¥È¥é¥¤¥È¥ó¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÏWEB CARTOP¤Ç¤â¤¿¤Þ¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô½ô·»¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·ÀèÆü¡¢»°É©¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¹¤ÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤1Âæ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¥ô¥¡¡¼¥µ ¥Ð¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ¤À¡£¡Ö¥ô¥¡¡¼¥µ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶¯¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¥Ð¥ó¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¾¦ÍÑ¸þ¤±¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥ô¥¡¡¼¥µ¥Ð¥ó¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¾¦ÍÑ¼Ö¤À¡£¤·¤«¤·¡¢5Îó¥·¡¼¥È¡¦ºÇÂç15¿Í¾è¤ê¤È¤¤¤¦Ä¶¹Âç¤Ê¼ÖÆâ¶õ´Ö¤ò¤â¤Ä¡¢¤â¤Ï¤ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤Ë¶á¤¤µðÂç¥â¥Ç¥ë¡£¿Í°÷Í¢Á÷¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»°É©¤ÏÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤È¤¤¤¦ÍÑÅÓ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼ÖÌ¾¤Î¡ÖVERSA¡Ê¥ô¥¡¡¼¥µ¡Ë¡×¤Ï¡ÖVersatile¡ÊÂ¿ºÍ¤Ê¡¢ËüÇ½¤Ê¡Ë¡×¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Åª¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¡£
¡¡2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾4¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÉÔËþ¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¤È¤¢¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ë¥Ò¥¸¥ç¡¼¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£Æü»º¤Î¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤À¡ª¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤È¤¯¤Ë±£¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡ÖÆü»º¤«¤éOEM¶¡µë¤ò¼õ¤±¤ë¿··¿¾¦ÍÑ¼Ö¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¡Ö¥ô¥¡¡¼¥µ ¥Ð¥ó¡×¤ÎÎò»Ë¤Ï¸Å¤¯¡¢½éÂå¥â¥Ç¥ë¤Ï1987Ç¯¤«¤é¤Ê¤ó¤È2012Ç¯¤Þ¤Ç¸½ÃÏ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¤Ê¤ó¤È¥é¥ó¥µ¡¼¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿´Â¡Éô¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î4G63¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢SOHC¤Î4G63¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡14Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÉü³è¤·¤¿¡Ö¥ô¥¡¡¼¥µ ¥Ð¥ó¡×¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë1Âæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£