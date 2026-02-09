¡Ö¤Ê¤Ë¤¹¤ó¤Î¡ª¡×°ËÅì½ãÌé¡¢ÇØ¸å¤«¤é¡Èºï¤é¤ì¡É¶ìÌå¡Ä¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¤À¤»¡×¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡ª¡×¤¢¤ï¤äÇ±ºÃ¤Î´í¸±¥·¡¼¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥óÈáÌÄ
¡Ú¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¡Û¥Ø¥ó¥¯ 2¡Ý0 ¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2·î8Æü¡¿¥»¥²¥«¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û°ËÅì½ãÌé¤¬¡Öºï¤é¤ì¤¿¡×½Ö´Ö
¡¡¥Ø¥ó¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FW¤Î°ËÅì½ãÌé¤¬ÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬Åà¤ê¤Ä¤¤¤¿¡£ÇØ¸å¤«¤é±¦Â¤òºï¤é¤ì¤ë¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö2·î8Æü¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°24Àá¤Ç¡¢¥Ø¥ó¥¯¤Ï¶¯¹ë¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤ÈÂÐÀï¡£°ËÅì¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ü¡¼¥ë¤ËÍí¤á¤º¤ä¤ä¶ì¤·¤¤»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ò¥ä¥ê¤È¤·¤¿¤Î¤¬53Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿°ËÅì¤À¤¬¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤ÎDF¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥µ¥ê¥Ð¤Ë·ã¤·¤¯¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤ë¡£°ËÅì¤Ï½ù¡¹¤Ë¸åÂà¤·¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÅì¤¬±¦Â¤Ç¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹½Ö´Ö¡¢¥µ¥ê¥Ð¤¬¸åÊý¤«¤éº¸Â¤ò½Ð¤·¤ÆÀÜ¿¨¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ½Å¤¬¤«¤«¤Ã¤ÆÇ±¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤´í¸±¤ÊÅÝ¤ìÊý¤È¤Ê¤ê¡¢°ËÅì¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤Ç±¦Â¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¡£¼ç¿³¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÎÅ«¤ò¿á¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥µ¥ê¥Ð¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ÏÄó¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ÏÅÜ¤ê¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡¡º£Ç¯6·î¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¹µ¤¨¤ëÆüËÜÂåÉ½¤À¤¬¡¢¸½ºß¤ÏMFÆîÌîÂó¼Â¡¢MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢GKÎëÌÚºÌ±ð¡¢DFÄ®ÅÄ¹À¼ù¡¢DFÀ¥¸ÅÊâÌ´¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¸Î¾ãÎ¥Ã¦Ãæ¤È¤¤¤¦¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë°ËÅì¤Î²ø²æ¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¹¬¤¤¤Ë¤âÂç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ï¤äÂç²ø²æ¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤ËABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¡£¡Ö½ãÌé¤ÎÂ¤Ë¤Ê¤Ë¤¹¤ó¤Î¡ª¡×¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡ª¡×¡Ö¤¢¤Ã¤Ö¤Ê¡×¡Ö²ø²æ¤·¤½¤¦¤Ë¤ß¤¨¤¿¡×¡Ö´í¸±¤À¤Í¡×¡Ö½ãÌé¤ò²ø²æ¤µ¤»¤ë¤Ê¤èÀäÂÐ¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈáÌÄ¤ä¡¢¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¤À¤»¡×¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¤×¤ê¡¼¤º¡×¤Ê¤É¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤Ê¤¤È½Äê¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ÎÀ¼¤â°î¤ì¤¿¡£
¡¡°ËÅì¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤ÏÍí¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ64Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¡£¥Ø¥ó¥¯¤Ï68Ê¬¤È84Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢2¡Ý0¤Ç¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¡Ë