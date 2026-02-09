»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢Á°¤Ï¡Ä¡×´ÝÀî¼îÂå»á¤Î¡Ö¹ñÌ±¤Î¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤Ë¡Ä¡×£Ö£Ô£Ò¸«¤ÆÀ¸ËÜÈÖ¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¯
Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê48¡Ë¤¬9Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖDayDay.¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤ËMC¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£½°±¡Áª¤ÎVTR¤Ë¾®À¼¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿²»À¼¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢8ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿½°±¡Áª¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆVTR¤òÎ®¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼Î¢¶â»ö·ï¤ò¤á¤°¤êÉÔµºÜ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¸µ¸ÞÎØÃ´ÅöÁê¤Î´ÝÀî¼îÂå»á¤ÏÁ°²ó¤Î½°±¡Àï¤ÇÍîÁª¤·¤¿¤¬¡¢1Ç¯4¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¹ñÀ¯Éüµ¢¤·¤¿¡£
VTR¤Ç¤Ï´ÝÀî»á¤¬³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡Ö»ä¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç»Ù¤¨¤¿¤¤¡£²æ¡¹¤Îº£¤Þ¤Ç¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¼öÇû¡£¾ï¼±¤òÁ´Éô¤¹¤Ã¤È¤Ð¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î¿´¤ò¡¢¹ñÌ±¤Î¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤¿À¯¼£¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿±ÇÁü¤ò¤ß¤Æ¡¢»³Î¤¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿À¸ÊüÁ÷¤Ç¤Î¤Ò¤È¸À¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢Á°¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ò½¦¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î²»À¼¤¬Á´¹ñ¤ËÎ®¤ì¤¿¡£