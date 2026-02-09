óîÆ£µþ»Ò¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥Ä2¤ÎÀ±¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤½¤ÎÍýÍ³¤Þ¤Ç´ÝÍç¤Ë¡ª¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Ð¥Ä¤¬¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡Ä¡×
¡¡¸µÆü¸þºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎóîÆ£µþ»Ò¡Ê28¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾×·âÅª¤ÊÀê¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÅ·À±½Ñ¤ÇÀê¤¦ÏÃÂê¤ÎÀê¤¤»Õ¡¦À±¤Ò¤È¤ß»á¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢·ë¹½¤ÊÌäÂê¡¢»îÎý¤¬Æþ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º»Ï¤á¤Ë¡Ö¥Ð¥Ä2¤ÎÀ±¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿óîÆ£¡£ËÜ¿Í¤â¶Ã¤¡Ö¤¨¡©¥Ð¥Ä2¡©¡×¤È¼ª¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö1ÈÖ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¶¯¤¤¤«¤é¡¢º¤¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ä¤é¤¤»þ¤È¤«ÍÑ¤â¤Ê¤¤¤±¤É¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÅÅÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¤è¤¯¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¡×¤È¹ÎÄê¡£¡ÖÊì¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â0ºÐ¤«¤é»à¤Ì¤Þ¤ÇÀ¤³¦¤Ç1ÈÖ¹¥¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤Ç¡×
¡¡¡Ö¾ÍèÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¿Í¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥Ð¥Ä¤¬¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¥ä¥Ð¥¤¤Ç¤·¤ç¡©¡È¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡ª¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤ÇÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÎ¥º§ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£