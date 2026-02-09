¤¹¤È¤×¤ê¡¢µ³»ÎX¡¢AMPTAKxCOLORS¤é½Ð±é¡ØSTPR Family Festival!! 2026¡ÙK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¸ø±é¤Î³«ºÅ·èÄê
¡¡STPR½êÂ°¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬½Ð±é¤¹¤ëÂç·¿¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØSTPR Family Festival!! 2026¡Ù(ÄÌ¾Î:¤¹¤È¤Õ¤§¤¹)¤¬¡¢7Æü¡¢8Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛSTPR¤Î5¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¹çÆ±¶Ê¡ª¡ÖWACHA¡ùWACHA¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢STPR¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤¹¤È¤×¤ê¡¢µ³»ÎX - Knight X -¡¢AMPTAKxCOLORS¡¢¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -¡¢¤¹¤Ë¤¹¤Æ - SneakerStep Prod.STPR MUSIC¤¬½Ð±é¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¡¢STPR Family¤Î°ìÂÎ´¶¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤ÊÇ®µ¤¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÂçÀ¹¶·¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡ØSTPR Family Festival!! 2026¡Ù¤¬¡¢3·î28Æü¡¢29Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²£ÉÍ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¡È³Ú¤·¤¤¡É¤òÆÏ¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¡¢STPR Family¤È²£ÉÍ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡ØSTPR Family Festival!! 2026¡ÙK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¸ø±é
3·î28Æü(ÅÚ) ³«¾ì ¸á¸å4»þ¡¿³«±é ¸á¸å5»þ30Ê¬
3·î29Æü(Æü) ³«¾ì ¸áÁ°11»þ30Ê¬¡¿³«±é ¸á¸å1»þ
