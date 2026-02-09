ÍµÈ¹°¹Ô¡Ö£²³¬¤«¤é¥´¥ßÅê¤²¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤è¡×¹â¹»»þÂå¤Ë½ÀÆ»¶¯¹ë¹»¤Ë¥Ó¥Ó¤ë¡Ö¤Ç¤«¤¯¤Æ¶¯¤¯¤ÆÉÝ¤¯¤Æ¡×
¥¿¥ì¥ó¥ÈÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë8ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN·ÏÎó¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¹â¹»»þÂå¤Î½ÀÆ»¤Î»×¤¤½Ð¤òÏÃ¤·¤¿¡£
ÍµÈ¤Ï¶áÂç¤¬À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥Î¥É¥°¥í¤Î´°Á´ÍÜ¿£¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¶áÂç¤¹¤´¤¹¤®¤Ê¤¤¡£Í¾Íµ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£ÂçÂÎÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¶áÂç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¡Ö¶áÂçÉÕÂ°¤Î¹â¹»¤È¡¢½ÀÆ»¤Î»î¹ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤µ¡£¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤ÏÀäÂÐÆ¨¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È¼«¿È¤Î¹â¹»»þÂå¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¹â¹»2Ç¯À¸¤Ç¡¢100¥¥íÄ¶¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤â¤ó¡£¤Ç¤«¤¯¤Æ¶¯¤¯¤ÆÉÝ¤¯¤Æ¤µ¡£¶¥µ»¾ì¤Î2³¬¤«¤é¡¢1³¬¤Ë¤¤¤ë¶áÂç¤Î¤ä¤Ä¤é¤Ë¥´¥ßÅê¤²¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥¯¥Þ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤½Ð¤¹»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¤Ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥ºÀ¾ËÙÎ¼¤È¡¢¤°¤ê¤ó¤Ô¡¼¤¹ËÒÌîÂÀÍ´¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡Ö¶áÂç¤ÎÏ¢Ãæ¤¬¡¢¤Õ¤¶¤±¤Æ¡¢Îý½¬¤Î»þ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤´¤Ã¤³¤·¤Æ¤¿¤Î¤è¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¡Ø¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢ËÜÊª¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤è¤ê¶¯¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¶áÂç¤¬¤Í¡¢¤¢¤¤¤Ä¤é¤¬¥Î¥É¥°¥í¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¤È¡¢¥Ü¥±¤¿¡£À¾ËÙ¤ÎËÒÌî¤Ë¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¡£