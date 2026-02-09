ºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç½ý³²µ¿¤¤¡¡ÃË2¿ÍÂáÊá¡¢·Ù»ëÄ£
¡¡ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎÏ©¾å¤ÇºòÇ¯9·î¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤Î3¿Í¤ËºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤«¤±·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº1²Ý¤Ï9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â½»½ê¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¢ÅçÅÄ»°ÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤ÈÌîËÜ¹ÔÍµÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£ÁÜºº1²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3¿Í¤ÈÍÆµ¿¼Ô¤é¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯9·î24Æü¸áÁ°¡¢Æ±¶èÅì¾®´ä5ÃúÌÜ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¶á¤¯¤Î°û¿©Å¹¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë30Âå¤ÎÃË½÷3¿Í¤ËºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤«¤±¡¢ÌÜ¤Ë¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¡£2¿Í¤È¤â¡Ö¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¡¢3¿Í¤¬¼Ö¤«¤é²ÙÊª¤ò¹ß¤í¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤ËÌµ¸À¤Ç½±¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²¿¤â¼è¤é¤º¤Ë¼Ö¤ÇÆ¨Áö¤·¤¿¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î²èÁü¤ÇÉâ¾å¡£Æ±23Æü¤Ëºë¶Ì¸©¤ÎÎÌÈÎÅ¹¤ÇÅçÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬¥¹¥×¥ì¡¼¤òÇã¤¦»Ñ¤¬¥«¥á¥é¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£ÌîËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬±¿Å¾¤·¤¿¼Ö¤Ï¡¢µ¶Â¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£