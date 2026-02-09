ºë¶Ì¡¦ÃáÉã»Ô¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¡¡¾Æ¼ºÌÌÀÑ¤ÏÌó141¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ë¡¡¤¤ç¤¦¤â¾ÃËÉ¤ä¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¯
ºë¶Ì¸©ÃáÉã»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ï4Æü°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤â±ä¾ÆÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë141¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÃáÉã»Ô¤Ç¤Ïº£·î4Æü¤Ë»³ÎÓ²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢¤¤Î¤¦¡Ê8Æü¡Ë¤Ï6¥»¥ó¥Á¤ÎÀÑÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤â±ä¾ÆÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¤è¤½141¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²ÐºÒ¤Ç¡¢70Âå¤Î½÷À¤¬´é¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¤âÄ«¤«¤é¼«±ÒÂâ¤Ê¤É¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ëÃÏ¾å¤Ç¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤âÄÃ°µ¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£