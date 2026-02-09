¿©´á¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII Reimagined ¥é¥Ð¥Þ¥¹ART¥°¥ß¡×¤¬ËÜÆü2·î9Æü¤è¤ê¥íー¥½¥ó¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä³«»Ï¡ÖDQVII Reimagined¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¥é¥Ðー¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÉÕ¤
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¿©´á¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII Reimagined ¥é¥Ð¥Þ¥¹ART¥°¥ß¡×¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤¬2·î9Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¡Ö¥íー¥½¥ó¡×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï385±ß¡£Á´¹ñÎÌÈÎÅ¹¤Î²Û»ÒÇä¾ìÅù¤Ç¤Ï2·î16Æü¤è¤êÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII Reimagined¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¥é¥Ðー¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡Ö¥é¥Ð¥Þ¥¹ART¡×¥·¥êー¥º¤Î¿©´á¡£¥é¥Ðー¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È1¸Ä¤È¡Ö¥Ó¥Ð¡á¥°¥ì¥¤¥×Ì£¡Ê¤Ö¤É¤¦Ì£¡Ë¡×¤Î¥°¥ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥é¥Ð¥Þ¥¹ART¡×¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿3ÁØ¹½Â¤¤Î¥é¥Ðー¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¥é¥Ðー¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È15¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£ÇØ·Ê¤«¤é¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¸«¤¨¤ë3ÁØ¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀºÌ©¤ÊÂ¤·Á¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§ºÌ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII Reimagined ¥é¥Ð¥Þ¥¹ART¥°¥ß¡Û
¡¦¥é¥Ðー¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È1¸Ä¡ÊÁ´15¼ï¡Ë
¡¦¥°¥ß¥¥ã¥ó¥Ç¥£26g¡Ê¥Ó¥Ð¡á¥°¥ì¥¤¥×Ì£[¤Ö¤É¤¦Ì£]¡Ë
