8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Î¾®Áªµó¶è¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬µÄÀÊ¤òÆÈÀê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈæÎãÂåÉ½¤Ç¤Ï3¿Í¤¬Éü³èÅöÁª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÁª ¼«Ì± ÀÐÀî1¶è¡¦¾®¿¹ ÂîÏº ¤µ¤ó¡§
¡Ö¥Ð¥ó¥¶¥¤¡×
ÅöÁª ¼«Ì± ÀÐÀî2¶è¡¦º´¡¹ÌÚ µª ¤µ¤ó¡§
¡Ö¥Ð¥ó¥¶¥¤¡×
ÅöÁª ¼«Ì± ÀÐÀî3¶è¡¦À¾ÅÄ ¾¼Æó ¤µ¤ó¡§
¡Ö¥Ð¥ó¥¶¥¤¡×
ÀÐÀî3¶è¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÃæÆ»¡¦Á°¿¦¤Î¶áÆ£ÏÂÌé¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈæÎãÉü³è¤Ç5²óÌÜ¤ÎÅöÁª¡£
ÀÐÀî1¶è¤ÇÇÔ¤ì¤¿¹ñÌ±¡¦Á°¿¦¤Î¾®ÃÝ³®¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈæÎãÉü³è¤Ç2²óÌÜ¤ÎÅöÁª¡£
ÀÐÀî1¶è¤ÇÇÔ¤ì¤¿»²À¯¡¦¿·¿Í¤ÎÀîÍµ°ìÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈæÎã¤Ç½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©´Ø·¸¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ï6¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢2009Ç¯¤Î7¿Í¤Ë¼¡¤°¿Í¿ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼Î¨¤Ï¡¢56.26¡ó¤ÈÁ°²ó¤è¤ê1.17¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£