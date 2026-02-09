AOKI¤Î¡ØORIHICA¡Ù¡¢¥Ï¥ì¤ÎÆü°Ê³°¤âÃå²ó¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ËÉÙ¤ËÅÐ¾ì
AOKI¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ØORIHICA¡Ù¤Ï¡¢ÆþÂ´±à¡¦Æþ³ØÂ´¶È¤Ê¤É¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬Áý¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ï¡¢¥¥ì¥¤¤ËÃå²ó¤·¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
ORIHICAÆÈ¼«¤Î¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¥¹¥¿¥¤¥ë¡×
¶áÇ¯¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¥¦¥§¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö°ìÅÙ¤¤ê¤ÎÃåÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤ä³Ø¹»¹Ô»ö¤Ë¤âÃå¤Þ¤ï¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÈÆÍÑÀ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢ORIHICA¤Ç¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥§¥¢³«È¯¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤µ¤ÉÊ¤ÈÆü¾ï¤Ç²÷Å¬¤ËÃåÍÑ¤¹¤ëÍøÊØÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥«¥»¥Ã¥ÈÉþ¤Ê¤É¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³È½¼¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¸¥ì¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÄêÈÖ¤Î¥Î¡¼¥«¥é¡¼¡¢¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤«¤éÆü¾ï»È¤¤¤Þ¤Ç¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë·Ò¤°¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¡£
¥á¥ó¥º¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥¿¥¤¥É¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢ORIHICAÆÈ¼«¤Î¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥¸¥ì¥¹¥¿¥¤¥ë
¶áÇ¯¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¸¥ì¤Ï¡¢Æ±ÁÇºà¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¤â¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¾åÉÊ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬´°À®¤¹¤ë¡£¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Î¸å¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¤ä¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤Ê¤É¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÆü¾ï»È¤¤¤Ç¤âÂç³èÌö¡£³Ø¹»¹Ô»ö¤«¤é½µËö¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÅÔ²ñÅª¤Ê¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë
¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥¹¥é¥¤¥¯¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë·Ú¤ä¤«¤Ê¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÅÔ²ñÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡£À¶·é´¶¤È¤¤Á¤ó¤È´¶¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÊÁõ¤¤¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥È¥à¤ËÉ½¾ðË¤«¤Ê¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ç½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤ËÍÍÊÑ¤ï¤ê¡£¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¤«¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÅ¬ÅÙ¤ËÏÂ¤é¤²¤ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ï¡¢½Õ¤ÎÌç½Ð¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Í¥²í¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥Ó¥¸¥«¥¸¤ÎËüÇ½¥«¥é¡¼ ¥°¥ì¡¼¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë
¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¥¹¡¼¥Ä¤ÇÀ¿¼Â¤µ¤Èµ¤ÉÊ¤òÅ»¤¦¥°¥ì¡¼¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¥¥ê¥Ã¤È°ú¤Äù¤á¤¿V¥¾¡¼¥ó¤ËÆ±ÁÇºà¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤é¤·¤¤½Å¸ü´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£¥°¥ì¡¼¥«¥é¡¼¤Î»ý¤ÄÀ¿¼Â¤Ç¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¡¢¥Ï¥ì¤ÎÆü¤ò¤è¤êÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤è¤¦¤ÊÁõ¤¤¡£
¥Î¡¼¥Í¥¯¥¿¥¤¤ä¥Ë¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢°ìµ¤¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥§¥¢³«È¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤â°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿Áõ¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¡£
