80Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ç½é¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤ÇµÄÀÊ¥¼¥í¤Î¼ÒÌ±ÅÞ¡ÄÊ¡ÅçÅÞ¼ó¡Ö°ÒÀª¤¤¤¤¡×¹â»Ô¼óÁê¤ò´í×ü¡¢¥é¥µー¥ë»á¤ÏÀã¿«´ü¤¹
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¡Ö°ì¿Í¾¡¤Á¡×¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿½°±¡Áª¤Ç¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï1945Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿Á°¿È¤Î¼Ò²ñÅÞ»þÂå¤ò´Þ¤á¡¢80Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÀ¯Áªµó¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡Ö³ÍÆÀµÄÀÊ¥¼¥í¡×¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÅÞÀª¤ÎÄãÌÂ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢£¸ÆüÌë¤Î³«É¼¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢Ê¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¡Ê70¡Ë¤È¥é¥µー¥ëÀÐ°æÉûÅÞ¼ó¡Ê70¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ÒÌ±ÅÞËÜÉô¤ÎÆþ¸ý¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Àõ¾Â°ð¼¡Ïº»á¤Î¶»Áü¡£1960Ç¯¡¢¸½¿¦¤Î¼Ò²ñÅÞ°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤Æ±éÀâÃæ¤Ë°Å»¦¤µ¤ì¤¿
¡¡ºòÇ¯11·î¤ËÍ£°ì¤Î½°±¡µÄ°÷¤À¤Ã¤¿¿·³ÀË®ÃË»á¡Ê¸½¡¦ÃæÆ»¡Ë¤¬Î¥ÅÞ¡£Á°¿¦ÉÔºß¤Î¤Þ¤Þ¡¢º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ë¤Ï15¿Í¡ÊÁªµó¶è8¿Í¡¢ÈæÎã£·¿Í¡Ë¤òÍÊÎ©¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅöÁª¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î°µ¾¡¤òÅÁ¤¨¤ëÊóÆ»¤Ë¡ÖÀµÄ¾¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿Ê¡Åç»á¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÈ×ÀÐ¤ÎÂÎÀ©¤È¤Ê¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¡ÖË½Áö¡×¤ò´í×ü¡£ÀÐ°æ»á¤Ï¡Ö¼ã¼Ô¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤òÍ«Î¸¤·¡¢£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤ò¶î»È¤·¤¿¹¹ðÀïÎ¬¤Î¤Ç¤¤ëÂçÀ¯ÅÞ¤Îºß¤êÊý¤òÌäÂê»ë¡£Î¾¼Ô¤Ï¡ÖÎ¢¶âµÄ°÷¤Î¤ß¤½¤®¤ÏºÑ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤Ç¤â°ìÃ×¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Í¸¢¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤³¤È¤Ï¸·Á³¤¿¤ë»ö¼Â¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¡Åç»á¤Ï¡Ö¤¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤Î¤ò¸À¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¡£¥Ï¥¥Ï¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢Íê¤â¤·¤¤¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÉÔ°Â¤Î²ò¾Ã¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡¢¡Ø¤è¤¯¤¾¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù¤È¡Ê»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Ê¡Åç»á¤Ï¡ÖÈ¯¿®¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡ÊNHK¡Ë¡ØÆüÍËÆ¤ÏÀ¡Ù¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÏÀÁè¤Ê¤É¤â¤Ê¤¤¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂÐÏÃ¤äÏÀÁè¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢°ìÊýÅª¤ÊÈ¯¿®¤ÇÁªµó¤ò¾¡¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÊÈ¯¿®¤¬¡Ø¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ù¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÎÙ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÀïÁè¤Ø¤ÎÆ»¤Ë¤Ê¤ë¡£Âè£²¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤â¡Ø¤¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¡¢°ÒÀª¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬Çï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï´í¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡ÅÔÆâ¤ÎÌ±´Ö¥Ó¥ëÆâ¤Ë¤¢¤ëÅÞËÜÉô¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤ÏÀõ¾Â°ð¼¡Ïº»á¤Î¶»Áü¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1960Ç¯10·î12Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüÈæÃ«¸ø²ñÆ²¤Ç±éÀâÃæ¡¢ÍðÆþ¤·¤¿Åö»þ17ºÐ¤Î±¦Íã³èÆ°²È¤Ë¿ÏÊª¤ÇÊ¢Éô¤ò»É¤µ¤ì¡¢ºß¿¦Ãæ¤Ë61ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¼Ò²ñÅÞ¤Î¸µ°Ñ°÷Ä¹¤À¡£ÂæºÂ¤Ë¤Ï»í¿Í¡¦ÁðÌî¿´Ê¿¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ÖÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤Ê¤É¤Èµ¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÁü¤ÎÂ¸ºß¤Ï¼Ò²ñÅÞ¤ÎÎò»Ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤°À¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÒÌ±ÅÞ¤Ë²þ¾Î¤·¤¿96Ç¯¤ËÂ¼»³ÉÙ»Ô»á¡¢ÅÚ°æ¤¿¤«»Ò»á¤¬ÅÞ¼ó¤òÎòÇ¤¡£Åö»þ¡¢½°»²Î¾±¡¤ÎµÄ°÷¿ô¤Ï100¿Í¶á¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤ÏÀ¯ÅÞÍ×·ï¤ò¼º¤¦´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤¿¡£ÀÐ°æ»á¤ÎÈæÎãÅöÁª¤ÇÆÀÉ¼Î¨2¡ó¤Î¾ò·ï¤ò¤ï¤º¤«¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¸Å´õ¤ò·Þ¤¨¤¿»²±¡µÄ°÷2¿Í¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤ÏÂ³¤¯¡£
¡¡º£¸å¤Ë¸þ¤±¡¢Ê¡Åç»á¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢ÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤ÇÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¹ñ²ñ¤ÎÃæ¤Ç·ûË¡²þ°¡¢¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¡ÈË½É÷±«¡É¤¬¹Ó¤ì¤¯¤ë¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ÔÌ±¤È¶¦¤ËÄñ¹³¤¹¤ë±¿Æ°¤òÁ´¹ñÅª¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÂç³ØÀ¸¤¬³ØÈñÃÍ¾å¤²È¿ÂÐ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¿Í¸¢¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡È¾¯¿ôÇÉ¡É¤Ç¤â¼ã¤¤ÎÏ¤Ë»×¤¤¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ»á¤Ï¼«¿È¤Î¸øÀßÈë½ñ¤Ç27ºÐ¤Î¿·¿Í¤È¤·¤Æº£²ó¤Î½°±¡Áª¤ÇÂçºå£¹¶è¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿À¾Èø·Å¸ã»á¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÆç¹â¢ªÅìÂç¢ªÊÆ¥¨ー¥ëÂç¡×¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢°Ý¿·¡¢¼«Ì±¤Î¸õÊä¤Ë¼¡¤°3ÈÖ¼ê¤Î£³Ëü£´£¹£³É¼¤ÇÍîÁª¤·¤¿¤¬¡¢ÆÀÉ¼Î¨14¡¦£´¡ó¤È·òÆ®¤·¤¿¡£ÀÐ°æ»á¤Ï¡ÖÈà¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÀÆü¡¢Âçºå¤ÇÄÔÎ©¤Á¤ò¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀï¤¤¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»ä¤¿¤Á¤âÅÞ¤ÎÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¼¡¤ÎÁªµó¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¤Âå¸òÂå¤ò´Þ¤á¤ÆÀã¿«¤ò´ü¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ç¥¤¥êー¥¹¥Ýー¥Ä/¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡¦ËÌÂ¼ ÂÙ²ð¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
»×¤¤¤ä¤ê,
Ë¡Í×,
¿ÀÆàÀî,
¿À»ö,
ºë¶Ì,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
³¤,
¶âÂ°²Ã¹©,
ÇÛÀþ