¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×TBS31ºÐ¿Íµ¤½÷À¥¢¥Ê¤ÎÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥¹¡×¡Ö±×¡¹åºÎï¤Ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡TBS¤Î»³·Á½ãºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー(31)¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥·¥çー¥È¥Ø¥¢»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ±¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡ª¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¤â¤è¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹
¡¡¡Ö2/8 ¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»°áÁõ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤ó¤À¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¡ª¥Õ¥ì¥¢¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿ー²Ä°¦¤«¤Ã¤¿ー¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢È±¤ÎÌÓ¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ü¥Ö¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö³Ú¤À¤±¤É¼ó¼þ¤ê¤¬¤Á¤ç¤¤¤È´¨¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥áー¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ïー¤«¤é¤Ï¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¹¡×¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡¢¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤Æ±×¡¹åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë