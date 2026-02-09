Ž¢¹â¹»À¸¤ÎÀ¸À®AI¤È¼õ¸³ÊÙ¶¯Ž£8³äÄ¶¤¬ChatGPTÍøÍÑ¡¡Ž¢Àµ³ÎÀŽ£Ž¢¹Í¤¨¤ëÎÏŽ£¤Ç°±Æ¶Á»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â
¡¡³Ø½¬½Î¡ÖÉðÅÄ½Î¡×¤òÁ´¹ñ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒA.ver¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢À¸À®AI¤ò³Ø½¬¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸111¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÀ¸À®AI¤È¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¡¢·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ´¤ÙÊª¤ä²òÀâ¡Ä¼ÂºÝ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÀ¸À®AI¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë?
¡¡¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸À®AI¤òÊ£¿ô²óÅú¤Ç¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖChatGPT¡×¤¬84.7¡ó¤Ç°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖGemini¡×¤¬25.2¡ó¡¢¡ÖMicrosoft Copilot¡×¤¬4.5¡ó¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥¹¥ÈÂÐºöÁ´ÈÌ(Äê´ü¥Æ¥¹¥È¤äÌÏ»î¤Ê¤É)¡×¤¬39.6¡ó¤ÇºÇÂ¿¡£¡Ö¼ø¶È¤ÎÉü½¬(35.1¡ó)¡×¡Ö¼ø¶È¤ÎÍ½½¬(21.6¡ó)¡×¤Î½ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸À®AI¤¬ºÇ¤âÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë²ÊÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿ô³Ø(36.0¡ó)¡×¡Ö±Ñ¸ì(23.4¡ó)¡×¡Ö¹ñ¸ì(9.0¡ó)¡×¡ÖÀ¯¼£¡¦·ÐºÑ(4.5¡ó)¡×¡ÖÊªÍý(3.6¡ó)¡×¤¬¾å°Ì5²ÊÌÜ¡£¡ÖÃÏÍý¡×¤Ï0¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÀ¸À®£Á£É¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌäÂê¤Î²ò¤Êý¤ò¼ÁÌä¤¹¤ë¡×¤¬55.7¡ó¤ÇºÇÂ¿¡£¡Ö²òÅú¤ÎÅººï(25.8¡ó)¡×¡Ö¶µ²Ê½ñ¡¦»²¹Í½ñ¤ÎÊäÂÀâÌÀ(25.8¡ó)¡×¡Ö±Ñ¸ì¤ÎÏÂÌõ¡¦²òÀâ(25.8¡ó)¡×¤Ê¤É¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ëºÝ¡¢ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ä²ÝÂê¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¾ðÊó¤ÎÀµ³ÎÀ(52.3¡ó)¡×¡Ö²áÅÙ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦(33.3¡ó)¡×¡Ö»×¹ÍÎÏÄã²¼¤Ø¤Î·üÇ°(28.8¡ó)¡×¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡½¾Íè¤Î³Ø½¬ÊýË¡¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤Ç¸ú²ÌÅª¤À¤È´¶¤¸¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃ»»þ´Ö¤ÇÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡×¤¬60.4¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë(49.5¡ó)¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍý²òÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë(40.5¡ó)¡×¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÌäÂê¤ä¼ÁÌä¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë(21.6¡ó)¡×¤Ê¤É¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡À¸À®AI¤ò³Ø½¬¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë´¶¤¸¤¿°¤¤ÊÑ²½¤ä±Æ¶Á¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤°¤ËAI¤ËÍê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿(58.6¡ó)¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬Íî¤Á¤¿(28.8¡ó)¡×¡Ö´Ö°ã¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿(18.0¡ó)¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤ë½¬´·¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿(15.3¡ó)¡×¤Ê¤É¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸À®AI¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢40.5¡ó¤¬¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥ëー¥ë¤ä¹©É×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤º¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤«¤é»È¤¦(66.7¡ó)¡×¡ÖAI¤Î²óÅú¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤»¤ºÉ¬¤º³ÎÇ§¤¹¤ë(44.4¡ó)¡×¡ÖÅú¤¨¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤«¤º¤Ë¥Ò¥ó¥È¤À¤±¤â¤é¤¦(35.6¡ó)¡×¡Ö»È¤¦»þ´Ö¤ä²ó¿ô¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë(13.3¡ó)¡×¡ÖÆÃÄê¤Î²ÊÌÜ¤ä¾ìÌÌ¤Ç¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤(11.1¡ó)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¼õ¸³ËÜÈÖ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»þ¡¢º£¸å¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤¬19.8¡ó¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÅ¬ÅÙ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤¬64.9¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»À¸¤Î´Ö¤ÇÀ¸À®AI³èÍÑ¤¬ÄêÃå¤¹¤ë°ìÊý¡¢¾ðÊó¤ÎÀµ³ÎÀ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤äAI°ÍÂ¸¤Ø¤Î¼«³Ð¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤«¤é¡ÖÅ¬ÅÙ¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤Ø¤È°Õ¼±¤¬¥·¥Õ¥È¤·¡¢À¸À®AI¤òÊØÍø¤Ê¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ëÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤¬°é¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹Ä´ººÈÉ¡Ë
