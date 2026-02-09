ÅöÁª¸õÊä¤Ï°ìÌëÌÀ¤±¤Æ³¹Æ¬¤Ø¡¡Ê¡²¬¤Ç¤â¼«Ì±¤¬Âç¾¡¡¡¼«Ì±¤Î¿·¿Í1¿Í¤ò´Þ¤à5¿Í¤¬ÈæÎãÉü³è
8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¤Ï¡¢Ê¡²¬¤Î11¤ÎÁªµó¶è¤Î¤¦¤Á10¤Î¶è¤Ç¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤¬ÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼«Ì±¡¦µ´ÌÚÀ¿»á
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
Ê¡²¬»ÔÆî¶è¤ÎÂç¶¶±ØÁ°¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Îµ´ÌÚÀ¿¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤¬ÁáÄ«¤«¤é³¹Æ¬¤ËÎ©¤Á¡¢Í¸¢¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤ä·è°Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ´ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ê¡²¬2¶è¤ÇÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î°ðÉÙ½¤Æó¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤È¤Î6ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢Áªµó¶è¤Ç¤ÎµÄÀÊ¤òÃ¥´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸·¤·¤¤¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤·¤¿¤¬»×¤ï¤ÌÂç¾¡¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½´Ë¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÁÁá¤¯Í½»»¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¡¢Êª²Á¹âÂÐºöÅù¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
°ìÊý¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÆî¶è¤Î³¹Æ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó¡¢½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦µÈÂ¼Íª¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤Ç¤¹¡£
µÈÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢Ê¡²¬10¶è¤ÇÁ°²óÇÔ¤ì¤¿ÃæÆ»¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦¾ë°æ¿ò¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤Ë¤ª¤è¤½2ËüÉ¼¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼«Ì±¡¦µÈÂ¼Íª»á
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¾¤È¤¤¤¦¡¢ ¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤ÇÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÏËÌ¶å½£¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Ê¡²¬¡¦º´²ì¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤ÏÊ¡²¬9¶è°Ê³°¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¤¬ÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°Ê²¼¤Î5¿Í¤Î¸õÊä¤¬ÈæÎãÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬2¶è¡¡»²À¯¡¦¿·¡¡ÌÚ²¼ÉÒÇ·»á¡Ê65¡Ë
Ê¡²¬4¶è¡¡¹ñÌ±¡¦Á°¡¡µöÈåÎ¼ÂÀÏº»á¡Ê52¡Ë
Ê¡²¬6¶è¡¡¹ñÌ±¡¦¿·¡¡¶áÆ£²íÉ§»á¡Ê51¡Ë
Ê¡²¬9¶è¡¡¼«Ì±¡¦¿·¡¡»°¸¶Ä«Íø»á¡Ê48¡Ë
Ê¡²¬11¶è¡¡°Ý¿·¡¦Á°¡¡Â¼¾åÃÒ¿®»á¡Ê56¡Ë
Ê¡²¬¸©Æâ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï54.41¡ó¤Ç¡¢Á°²ó¤ò2.82¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£