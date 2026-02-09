ÂçÀ¾É÷²íŽ¢´ðÁÃ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Ž£22Æü¤«¤éÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤µ¤è¤Ê¤é¸ø±é¡¡2026Ç¯¤ÏŽ¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤Ž£¡Ú¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡Û
¡¡´ØÀ¾Jr.¤ÎÂçÀ¾É÷²í¡Ê21¡Ë¤¬¡¢¼Çµï¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î22Æü¤«¤é¡ÖÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤µ¤è¤Ê¤é¸ø±é epilogue ¡Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¾¾ÃÝºÂ¡Á¡×¡Ê3·î19Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤°¤é¤¤¡£´ðÁÃ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ì½ê¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£²¬粼É·ÂÀÏº¡Ê21¡Ë¤È¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óNEXT¡×¡Ê¿åÍË¡¦¸å9»þ¡Ë¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¡½¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢ STAR to FESTIVAL 2026¡×¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡£
¡¡¡Öº£²ó¤Ï´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÂ¾¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÈÍí¤ß¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¤¤ëÃæ¡¢´ØÀ¾¤Ã¤Ý¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤á¤Ã¤Á¤ã´ØÀ¾¤Ç¤¹¤è¡£Åìµþ¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ã¤Æ·ë¹½¡¢ºÇ¿·¤Î¶Ê¤ä¼«Ê¬¤é¤Î¶Ê¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥Þ¥¸¤ÇÀÎ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡½´ØÀ¾¤ÎÃç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡¡ÖµîÇ¯¡ØSHOWbiz 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤é¤È¤ä¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¡½¡Ö´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤¢¤±¤ª¤á¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤â¸«³Ø¡£
¡¡¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤«¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£AmBitious¤Î²¬¡ÊÍ¤Íù¡Ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ËÍ¤è¤êÀèÇÚ¤ÇÇ¯¾å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÃæ¤ÇÇ¯Îðº¹¤ò¤¢¤ó¤Þ¤ê´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¢¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤á¤Ã¤Á¤ãÂçÊÑ¤½¤¦¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½7ºÐ¤Î»Ò¤âÆþ½ê¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ï¡¢Å·ºÍ»ÒÌò¤°¤é¤¤¤ÎÎéµ·Àµ¤·¤¤»Ò¡Ê¸åÇÚ¡Ë¤·¤«ÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤³¤Î´Ö¥é¥¸¥ª¤Ç¤â¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï15ºÐº¹¤°¤é¤¤¤Î¡Ê¼¼¡ËÎ¶ÂÀ¤¯¤ó¤Ë¡¢ÆÇÀå¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÊÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤±¤É¡¢Î¢¤Ç¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¿¤Á¤ã¤ó¡Ê²¬粼É·ÂÀÏº¡Ë¤Ë¡Ø¥Û¥ó¥Þ¡¢É÷¤µ¤ó¤Ï¡Êµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ë´é¤¬¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤ä¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤¬Î¢¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤«¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ï»þÂå¤È¤«¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÏÀèÇÚ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¡£ËÍ¤Î»þ¤ÏÎ¶ÂÀ¤¯¤ó¤â¤½¤¦¤ä¤·¡¢Âç¿Í¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡£º£¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤«¤¢¤ë¤«¤é¥Ð¥é¥Ð¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½2025Ç¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡¡Ö´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤ÜÅìµþ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µîÇ¯¤Ï¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£½»¤à¤È¤³¤í¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ì²óÅÓÃæ¤Ç¥ª¥Õ¤¬1Æü¤¢¤Ã¤¿Æü¤Ë¼«Ê¢¤Ç¿·´´Àþ¤ÇÂçºå¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤¤¤Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£²È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡Ä¡×
¡¡¡½2026Ç¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ö»Å»ö¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê2·î23Æü¤Ë¡Ë22ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡£¡ÊºòÇ¯¤Ï¡ËËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÌî½É¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÈÖÁÈ¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»à¤Ë¤«¤±¤¿¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¿¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤»Å»ö¤ä¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Â¿Ê¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏºÇ¶á»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤»×¤¦¤·¡¢ËÍ¤ÏÁ´Á³¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¸þ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¡½¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤ò¡£
¡¡¡Ö±éµ»¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óÉñÂæ¤È¤«½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤â¡Ø°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ï°ìÈÖ°ã¤¦¤ä¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡£ÂÎÎÏ¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢µÕ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÂ³¤¯¡Ë
¡¡¢¡ÂçÀ¾¡¡É÷²í¡Ê¤ª¤ª¤Ë¤·¡¦¤Õ¤¦¤¬¡Ë2004Ç¯2·î23Æü¡¢µþÅÔÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£21ºÐ¡£14Ç¯¤Ë´ØÀ¾Jr.¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£19Ç¯¤Ë´ØÀ¾Jr.Æâ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖLil¤«¤ó¤µ¤¤¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¡£25Ç¯4·î¤«¤é¥½¥í³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤Ï³¨¤È¶õ¼ê¡£¼ñÌ£¤ÏÄ¹É÷Ï¤¡¢¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤Ê¤É¡£