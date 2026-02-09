±Ç²è¡Ø¥ß¥é¥Ù¥ë¤ÈËâË¡¤À¤é¤±¤Î²È¡Ù¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡ª¥¢¥ë¥¯ ±Ñ¸ì³Ø½¬¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Ô¡¼¥¯¡×
¥¢¥ë¥¯¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ fantaSpeak¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Ô¡¼¥¯¡Ë¡×
Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤ä¥Ô¥¯¥µ¡¼ºîÉÊ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÈÍÍ¡¹¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤Î½¬´·²½¤äË¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼Â¸½¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë±Ñ¸ì¡¦±Ñ²ñÏÃ¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Ô¡¼¥¯¡×¤Ë¡¢Ãæ³Ø±Ñ¸ì¥ì¥Ù¥ë¤Ç³Ø¤Ù¤ë¡Ø¥ß¥é¥Ù¥ë¤ÈËâË¡¤À¤é¤±¤Î²È¡Ù¤Î¶µºà¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢³Ø½¬±þ±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¥¢¥ë¥¯ ±Ñ¸ì³Ø½¬¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Ô¡¼¥¯¡×¿·¶µºà¡Ø¥ß¥é¥Ù¥ë¤ÈËâË¡¤À¤é¤±¤Î²È¡Ù¡¿³Ø½¬±þ±ç¥¤¥Ù¥ó¥È
2025Ç¯8·î¤ËÎß·×30Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿¡¢±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ù¤ëÂç¿Í¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Ô¡¼¥¯¡×
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ä¥Ô¥¯¥µ¡¼¤Î50ºîÉÊ°Ê¾å¤òÂêºà¤Ë¡¢±Ñ¸ì¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ëÂç¿Í¸þ¤±¤Î³Ø½¬¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Ô¡¼¥¯¡×¤Î¿·¶µºà¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ³Ø±Ñ¸ì¥ì¥Ù¥ë¤Ç³Ø¤Ù¤ë¡Ø¥ß¥é¥Ù¥ë¤ÈËâË¡¤À¤é¤±¤Î²È¡Ù¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢
¤µ¤é¤Ë¡¢±þÊç¼ÔÁ´°÷¤Ë¡Ø¥ß¥é¥Ù¥ë¤ÈËâË¡¤À¤é¤±¤Î²È¡Ù¤Î±ÑÊ¸¤òÂêºà¤Ë¡¢Ãæ³Ø±Ñ¸ì¥ì¥Ù¥ë¤Î±ÑÊ¸Ë¡¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë³Ø½¬±þ±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡ù
ÆÃÊÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Á´°÷¤â¤é¤¨¤ë³Ø½¬±þ±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÃæ
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç¼ÔÁ´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡§¥¢¥×¥êÆâ¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¡×
±þÊç¾ò·ï¡§¡ÖÊª¸ì¤òÊ¹¤¯¡×¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò5²ó¼Â»Ü
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥êÆâµ¡Ç½
¡¦Ï¢Â³³Ø½¬Æü¿ô¤Î¥¡¼¥×
¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¯¤¸¤ò°ú¤¯±þÊç¼ÔÁ´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡§±ÑÊ¸Ë¡¤Î¤ª¤µ¤é¤¤¡ÎÆÃÊÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ï
±þÊç¾ò·ï¡§¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¡×¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò2²ó¼Â»Ü
¡Ö±ÑÊ¸Ë¡¤Î¤ª¤µ¤é¤¤¡ÎÆÃÊÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ï¡×¤Ï¡¢¡Ø¥ß¥é¥Ù¥ë¤ÈËâË¡¤À¤é¤±¤Î²È¡Ù¤Î±ÑÊ¸¤ÇÃæ³Ø±ÑÊ¸Ë¡¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
¡¦¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Ô¡¼¥¯¡×¤Î´ðËÜÅª¤Ê»È¤¤Êý
¡¦¥Ç¥£¥¯¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥·¥ã¥É¡¼¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¸ú²ÌÅª¤Ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°³Ø½¬Ë¡¤ò²òÀâ
¡¦¡Ø¥ß¥é¥Ù¥ë¤ÈËâË¡¤À¤é¤±¤Î²È¡Ù¤Ç±Ñ¸ì¥ì¥Ã¥¹¥ó¡ÎÊ¸Ë¡ÊÔ¡Ï
¡¦¡Ø¥ß¥é¥Ù¥ë¤ÈËâË¡¤À¤é¤±¤Î²È¡Ù¤Ç±Ñ¸ì¥ì¥Ã¥¹¥ó¡ÎÃ±¸ìÊÔ¡Ï
¡Î¥·¥ç¡¼¥ÈÈÇ¡Ï¡Ø¥ß¥é¥Ù¥ë¤ÈËâË¡¤À¤é¤±¤Î²È¡Ù¤Ç±ÑÊ¸Ë¡¥ì¥Ã¥¹¥ó¡ÃÆÃÊÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥¢¥×¥ê¤Î»È¤¤Êý¤È±ÑÊ¸Ë¡¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥¢¥×¥ê½é¿´¼Ô¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
Ãæ³Ø±Ñ¸ì¥ì¥Ù¥ë¤Ç±Ñ¸ì½é¿´¼Ô¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¿·¶µºà¡Î¥·¥ç¡¼¥ÈÈÇ¡Ï¡Ø¥ß¥é¥Ù¥ë¤ÈËâË¡¤À¤é¤±¤Î²È¡Ù
¶µºà¤ÎÆÃÄ¹¡§
¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤òÃ»¤¯¤Þ¤È¤á¤¿¡Î¥·¥ç¡¼¥ÈÈÇ¡Ï
¡¦±Ñ¸¡½à2µéÄøÅÙ¤Î¸ì×Ã¥ì¥Ù¥ë
¡¦1Ê¸¤¬Ã»¤¯Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤±ÑÊ¸
¡¦±Ñ¸ì½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤Á´22ÏÃ
¡Î¥·¥ç¡¼¥ÈÈÇ¡Ï¼ýÏ¿ºîÉÊ¡§¡Î¥·¥ç¡¼¥ÈÈÇ¡Ï¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¡Î¥·¥ç¡¼¥ÈÈÇ¡Ï¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¡Ê¥¢¥Ê¡¿¥¨¥ë¥µ¡Ë¡Î¥·¥ç¡¼¥ÈÈÇ¡Ï¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¡Î¥·¥ç¡¼¥ÈÈÇ¡Ï¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡Ù¡Î¥·¥ç¡¼¥ÈÈÇ¡Ï¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¡Î¥·¥ç¡¼¥ÈÈÇ¡Ï¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¡Î¥·¥ç¡¼¥ÈÈÇ¡Ï¡Ø¥Ð¥ó¥Ó¡Ù¡Î¥·¥ç¡¼¥ÈÈÇ¡Ï¡Ø¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡¼¡¦¥Ó¥Õ¥©¥¢¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¿¥µ¥ê¡¼¡Ë
±Ñ¸ì½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î½éÃæµé¥ì¥Ù¥ë¤Î¿·ºî¡¢¡Î¥·¥ç¡¼¥ÈÈÇ¡Ï¡Ø¥ß¥é¥Ù¥ë¤ÈËâË¡¤À¤é¤±¤Î²È¡Ù¤òÄÉ²Ã¡£
¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼³Ø½¬¡×¤Ë¿·ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡Î¥·¥ç¡¼¥ÈÈÇ¡Ï¡Ø¥ß¥é¥Ù¥ë¤ÈËâË¡¤À¤é¤±¤Î²È¡Ù¤Ï¡¢Ã»¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê±ÑÊ¸¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢±Ñ¸ì½éµé¼Ô¤ËºÇÅ¬¤Ê¶µºà¤Ç¤¹¡£
¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤22ÏÃ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤È¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¤Î´ðÁÃ¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Ô¡¼¥¯¡×ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼³Ø½¬¡×¤È¤Ï
½éµé¥ì¥Ù¥ë¤«¤éÃæ¾åµé¥ì¥Ù¥ë¤Î4¤Ä¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Ô¡¼¥¯¡×
¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼³Ø½¬¡×¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ä¥Ô¥¯¥µ¡¼¤ÎÊª¸ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤´¤È¤Ë¡ÖÊª¸ì¤òÊ¹¤¯¡Ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡Ë¡×¡ÖÃ±¸ì¥¯¥¤¥º¡×¡ÖÊ¸Ë¡¥¯¥¤¥º¡×¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³Ø½¬¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£
³ÆÏÃ¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÇÆ±¤¸Ã±¸ì¡¦±ÑÊ¸¤Ë·«¤êÊÖ¤·¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤¬¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¯³Ø½¬Ë¡¤Ç¤¹¡£
´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Î®¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«±Ñ¸ìÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬³ð¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ³Ø±Ñ¸ì¥ì¥Ù¥ë¤Ç±Ñ¸ì½é¿´¼Ô¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¿·¶µºà¤È¤·¤Æ¡Î¥·¥ç¡¼¥ÈÈÇ¡Ï¡Ø¥ß¥é¥Ù¥ë¤ÈËâË¡¤À¤é¤±¤Î²È¡Ù¤òÄÉ²Ã¡£
±Ñ¸ì³Ø½¬¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Ô¡¼¥¯¡×¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¿·¶µºà¡Ø¥ß¥é¥Ù¥ë¤ÈËâË¡¤À¤é¤±¤Î²È¡Ù¤È³Ø½¬±þ±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
