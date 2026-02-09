±Ç²è¡ØÅß¤Î¥½¥Ê¥¿ ÆüËÜÆÃÊÌÈÇ¡Ù¥è¥óÍÍ¡õ¥¸¥¦É±¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤¬Èþ¤·¤¯Éü³è¡¡4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡2002Ç¯¤Ë´Ú¹ñKBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Ì¾ºî¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡Ù¤¬¡¢4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡ØÅß¤Î¥½¥Ê¥¿ ÆüËÜÆÃÊÌÈÇ¡Ù¤È¤·¤Æ3·î6Æü¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤è¤ê¡¢4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÇÈþ¤·¤¯¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡¢¡È¥è¥óÍÍ¡É¤È¡È¥¸¥¦É±¡É¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀ©Éþ»Ñ¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ29ºÐ¤À¤Ã¤¿¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤È27ºÐ¤À¤Ã¤¿¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤¬¡¢½é¡¹¤·¤¤³ØÀ¸»þÂå¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¿Í¥¥ã¥¹¥È¤¬³ØÀ¸´ü¤Þ¤Ç±é¤¸¤ëÇÛÌò¤ÏÅö»þ¤ÎÆüËÜ¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤»î¤ß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î·à¾ìÈÇ¤Ï¡¢¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥Û´ÆÆÄ¤ÈPAN ENTERTAINMENT¤ÎÀ½ºî¿Ø¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¡¢¼ç¿Í¸ø2¿Í¤Î½ã°¦¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡ÈÆüËÜ¸ÂÄê¡É¤ÎÆÃÊÌÈÇ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤è¤ê¡¢·à¾ìÈÇ¤Ç¤â¥Á¥å¥ó¥µ¥ó¤È¥æ¥¸¥ó¤Î¹â¹»À¸»þÂå¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Àã·Ê¿§¤äÌ¾¶Ê¡ÖºÇ½é¤«¤éº£¤Þ¤Ç¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È¤¢¤ÎÅß¤Î¤È¤¤á¤¡É¤òÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëËÜºî¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤±ÇÁüÈþ¤È²»³Ú¡¢¤½¤·¤Æ´ÑµÒ¤È¶¦¤ËÎÞ¤¹¤ë±Ç²è´Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎË×Æþ´¶¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
