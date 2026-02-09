¡Ø¶äº²¡Ù±ê¾å³Ð¸ç¤ÎÎ¢ÏÃ¡ª±Ç²è¤ÎÆÃÅµÈ¯É½¤Ç60¥Ú¡¼¥¸Ä¶¡¡ÎòÂåÊÔ½¸Ã´Åö9¿ÍÁ´°÷¤ÎºÂÃÌ²ñ¡¦¶ØÃÇ¤ÎÌ¡²è¤â¼ýÏ¿
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¶äº²¡Ù¤Î´°Á´¿·ºî±Ç²è¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¡Ê2·î13Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂè1ÃÆ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¶äº²¡Ù¥³¥ß¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤Î¡ÖÂè±ê¾å´¬¡×¤Ç60¥Ú¡¼¥¸Ä¶¤¨¤ÎÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û±ê¾å³Ð¸ç¡ª¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡ËÜ»ï¤Ë¤Ï±Ç²èÀßÄê²è½¸¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸¶ºî¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¥´¥ê¥é¡¦¶õÃÎ±Ñ½©ËÜ¿Í¤Î¤â¤È¤ËÁ´ÎòÂåÊÔ½¸Ã´Åö9¿ÍÁ´°÷¤¬½¸·ë¤·±ê¾å³Ð¸ç¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡ÖÎòÂåÊÔ½¸¼ÔºÂÃÌ²ñ¡×¤ò¼ýÏ¿¡£¡ÖµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¡×Ï¢ºÜÅö»þ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡¢11·î¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¡ô¶µ¤¨¤Æ¶õÃÎÀèÀ¸¡×¤Ê¤É¤Ë¸¶ºî¼Ô¼«¤é¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¶äº²¸åº×¤ê2023¡Ê²¾¡Ë¡×¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤«¤éÅÁÀâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶õÃÎ±Ñ½©ÉÁ¤²¼¤í¤·¤ÎÌ¡²è¡Ø¶äº²¡ÙÆÃÊÌÊÔ¤â¼ýÏ¿¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¶ØÃÇ¤ÎÆâÍÆ¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É½»æ¤Ë¤Ï¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤·¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¶ä»þ¤Î²£´é¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¶äº²¡Ù¤Ï¡¢2003Ç¯12·î¤«¤é¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¶õÃÎ±Ñ½©»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢²Í¶õ¤Î¹¾¸Í¤òÉñÂæ¤Ë¡ÖÅ·¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ÛÀ±¿Í¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â²°¤ÎºäÅÄ¶ä»þ¤È¤½¤ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹SF»þÂå·à¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡19Ç¯6·î¤Ë´°·ë¤·¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×7300ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¡¢06Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢·à¾ì¥¢¥Ë¥á²½¡¢¾®·ª½Ü¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¤ÎÊª¸ì¤ÎÉñÂæ¤ÏÃÏ²¼Í·³ÔÅÔ»Ô¡¦µÈ¸¶¡£¡ÈÌë²¦¡ÉË±Àç¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢¸÷¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤Î³¹¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ëü»ö²°¤Î¶ä»þ¡¦¿·È¬¡¦¿À³Ú¤Î3¿Í¤Ç¡¢¸¶ºî»Ë¾åºÇ¤âÇ®¤¤¼î¶Ì¤ÎÌ¾¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¦µÈ¸¶±ê¾åÊÓ¤ò´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û±ê¾å³Ð¸ç¡ª¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡ËÜ»ï¤Ë¤Ï±Ç²èÀßÄê²è½¸¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸¶ºî¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¥´¥ê¥é¡¦¶õÃÎ±Ñ½©ËÜ¿Í¤Î¤â¤È¤ËÁ´ÎòÂåÊÔ½¸Ã´Åö9¿ÍÁ´°÷¤¬½¸·ë¤·±ê¾å³Ð¸ç¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡ÖÎòÂåÊÔ½¸¼ÔºÂÃÌ²ñ¡×¤ò¼ýÏ¿¡£¡ÖµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¡×Ï¢ºÜÅö»þ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡¢11·î¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¡ô¶µ¤¨¤Æ¶õÃÎÀèÀ¸¡×¤Ê¤É¤Ë¸¶ºî¼Ô¼«¤é¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É½»æ¤Ë¤Ï¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤·¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¶ä»þ¤Î²£´é¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¶äº²¡Ù¤Ï¡¢2003Ç¯12·î¤«¤é¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¶õÃÎ±Ñ½©»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢²Í¶õ¤Î¹¾¸Í¤òÉñÂæ¤Ë¡ÖÅ·¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ÛÀ±¿Í¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â²°¤ÎºäÅÄ¶ä»þ¤È¤½¤ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹SF»þÂå·à¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡19Ç¯6·î¤Ë´°·ë¤·¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×7300ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¡¢06Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢·à¾ì¥¢¥Ë¥á²½¡¢¾®·ª½Ü¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¤ÎÊª¸ì¤ÎÉñÂæ¤ÏÃÏ²¼Í·³ÔÅÔ»Ô¡¦µÈ¸¶¡£¡ÈÌë²¦¡ÉË±Àç¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢¸÷¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤Î³¹¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ëü»ö²°¤Î¶ä»þ¡¦¿·È¬¡¦¿À³Ú¤Î3¿Í¤Ç¡¢¸¶ºî»Ë¾åºÇ¤âÇ®¤¤¼î¶Ì¤ÎÌ¾¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¦µÈ¸¶±ê¾åÊÓ¤ò´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¤¹¤ë¡£