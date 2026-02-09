¹â¶¶ÂçÊå¡¢&TEAM¥Õ¥¡¥ó¡ÈLUNE¡É¤À¤È¹ðÇò¡¡TAKI¤Î´§¥é¥¸¥ª¤Ç½éÂÐÃÌ
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦¹â¶¶ÂçÊå¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤Î&TEAM¡¦TAKI¤Î½é´§¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ëMBS¥é¥¸¥ª¡Ø&TEAM TAKI¤ÎTAKI¤¬¥¥¿¡ª¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å8¡§30¡Á¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏÊü¤Ã¤¿¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª&TEAM¤Î¥½¥í¼Ì¿¿
¡¡¹â¶¶¤Ï¡¢2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜÃË»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢½é¤Î¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤ëÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤ò¤±¤ó°ú¡£¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸½ºß¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ä¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¡£ºòÇ¯¡¢´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ëTAKI¤È¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¹â¶¶¤Î¡È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡É¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç³èÌö¤¹¤ë2¿Í¤¬¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Ç®¤¤¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤¬¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Îµ»¤Î¿Ê²½¤ä¸½Ìò»þÂå¤È¤Î°ã¤¤¡¢¸ÞÎØ¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÉñÂæ¤ò²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿½¸ÃæÊýË¡¤ä»î¹çÁ°¤Î²á¤´¤·Êý¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬Ï¢Â³¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¤½¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¹â¶¶¤È¡¢¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëTAKI¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤Ê¤É2¿Í¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¤Ë²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢TAKI¤â¼«¿È¤ÎÉ½¸½¤Î»ÅÊý¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÏÃ¤¬ËþºÜ¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¹â¶¶¤Ï¡¢&TEAM¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤Ö¤Ê¤É¡ÖLUNE¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¢¨E¡á¥¢¥¥å¡¼¥È¡¦¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÉÕ¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¡×¤À¤È¹ðÇò¡£&TEAM¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä³Ú¶Ê¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¡¢TAKI¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤É¤òÇ®ÊÛ¤·¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î½éÂÐÃÌ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏÊü¤Ã¤¿¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª&TEAM¤Î¥½¥í¼Ì¿¿
¡¡¹â¶¶¤Ï¡¢2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜÃË»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢½é¤Î¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤ëÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤ò¤±¤ó°ú¡£¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸½ºß¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ä¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¡£ºòÇ¯¡¢´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ëTAKI¤È¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¹â¶¶¤Î¡È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡É¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç³èÌö¤¹¤ë2¿Í¤¬¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Ç®¤¤¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¹â¶¶¤Ï¡¢&TEAM¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤Ö¤Ê¤É¡ÖLUNE¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¢¨E¡á¥¢¥¥å¡¼¥È¡¦¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÉÕ¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¡×¤À¤È¹ðÇò¡£&TEAM¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä³Ú¶Ê¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¡¢TAKI¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤É¤òÇ®ÊÛ¤·¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î½éÂÐÃÌ¤È¤Ê¤ë¡£