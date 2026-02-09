HYBE¡ßGeffen Records¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡ÙÊüÁ÷³«»ÏÆü·èÄê¡¡¡È¤¿¤Ã¤¿1¿Í¡É¤òÆüËÜ¤ÇÈ¯·¡
¡¡HYBE¡ßGeffen Records¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¤¬¡¢2·î24Æü¸á¸å8»þ¤«¤éABEMA¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬9Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKATSEYEÃÂÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿·èÄê¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í
¡¡¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¤Ï¡¢BTS¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿HYBE¤È¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²»³Ú´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ ¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤ÎGeffen Records¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËËÜ³Ê»²Æþ¤¹¤ë¥¹¥«¥¦¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ë¡£Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¿ø¤¨¡¢HYBE¤ÈGeffen Records¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥«¥¦¥È¥Á¡¼¥à¤¬ÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¡ØThe Debut: Dream Academy¡Ù¤ÎÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ»²²Ã¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ß¥ê¡¼¡ÊEMILY¡Ë¡¢¥ì¥¯¥·¡¼¡ÊLEXIE¡Ë¡¢¥µ¥Þ¥é¡ÊSAMARA¡Ë¤Î3¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢HYBE¡ßGeffen Records¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡È¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤òÆüËÜ¤ÇÈ¯·¡¤¹¤ë¡£
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢HYBE MUSIC GROUP LABELS¤ÎSOURCE MUSIC½êÂ°¤Î5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¤ÎSAKURA¤ÈKAZUHA¡¢Æ±¤¸¤¯HYBE MUSIC GROUP LABELS¤ÎBELIFT LAB½êÂ°¤Î5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ILLIT¤ÎIROHA¤ÈMOKA¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬¡¢Ì´¤ò·ü¤±¤ÆÄ©¤à»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤È·èÃÇ¤Î½Ö´Ö¤ò¸«¼é¤ë¡£
¡¡ÆüËÜºÇ¹âÊö¤ÎºÍÇ½¤ÈÀ¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ©ºî¿Ø¤¬¸òºø¤¹¤ë¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¡£¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î¡È¼çÌò¡É¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKATSEYEÃÂÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿·èÄê¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í
¡¡¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¤Ï¡¢BTS¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿HYBE¤È¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²»³Ú´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ ¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤ÎGeffen Records¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËËÜ³Ê»²Æþ¤¹¤ë¥¹¥«¥¦¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ë¡£Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¿ø¤¨¡¢HYBE¤ÈGeffen Records¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥«¥¦¥È¥Á¡¼¥à¤¬ÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¡ØThe Debut: Dream Academy¡Ù¤ÎÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ»²²Ã¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ß¥ê¡¼¡ÊEMILY¡Ë¡¢¥ì¥¯¥·¡¼¡ÊLEXIE¡Ë¡¢¥µ¥Þ¥é¡ÊSAMARA¡Ë¤Î3¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢HYBE¡ßGeffen Records¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡È¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤òÆüËÜ¤ÇÈ¯·¡¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜºÇ¹âÊö¤ÎºÍÇ½¤ÈÀ¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ©ºî¿Ø¤¬¸òºø¤¹¤ë¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¡£¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î¡È¼çÌò¡É¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¡£